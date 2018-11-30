Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Она ушла на пике»: Ксения Лаврова-Глинка о гибели Марины Голуб

30 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
30 ноября 2018
Актриса Ксения Лаврова-Глинка стала героиней недавнего выпуска программы Бориса Корчевникова «Судьба человека», где поделилась воспоминаниями о своей близкой подруге Марине Голуб.

«Она ушла на пике»: Ксения Лаврова-Глинка о гибели Марины Голуб

В октябре 2012 года 54-летняя актриса Марина Голуб трагически погибла в автомобильной аварии.

«Я даже не сразу поверила в то, что Марины нет. Казалось, это какая-то глупость, розыгрыш, но на деле все оказалось именно так. Мне до сих пор тяжело смириться с ее смертью», - призналась Ксения.

Ксения и Марина были близкими подругами. Как призналась Лаврова-Глинка, Голуб всегда приходила к ней на помощь. Оправиться от первого развода актрисе помогла именно она. Ксения около десяти лет была замужем за миллионером, но по-настоящему полюбила только своего коллегу Дмитрия Готсдинера, поэтому решила уйти от мужа. С Дмитрием актриса живет до сих пор и, по ее признанию, она счастлива.

«Она ушла на пике»: Ксения Лаврова-Глинка о гибели Марины Голуб

«Марина тогда часто была рядом. Могу сказать, что тогда тяжело было всем. И мне, и бывшему мужу Сергею, и моему нынешнему супругу Дмитрию. Я довольно быстро поняла, что влюбилась, и поэтому другого варианта развития событий просто не существовало. Время ведь все расставляет на свои места. Сейчас я действительно счастлива, да и бывший муж обрел новую семью, у него родилось трое сыновей», - поделилась Лаврова-Глинка.

Марина Голуб и сама пережила тяжелый развод, поэтому могла дать совет Ксении. От развода с Анатолием Белым актриса отходила долго, только за несколько месяцев до смерти смогла побороть депрессию.

«Она ушла на пике»: Ксения Лаврова-Глинка о гибели Марины Голуб

«Она очень любила Толю, очень хотела сохранить эту семью. Марина понимала, почему Толя ушел, но я не буду говорить об этих причинах. Она никогда не сказала ни слова про него плохого. Она говорила про свою боль, свое одиночество. При этом Марина умела возрождаться, как птица феникс. Самое страшное, что перед смертью она только пришла в себя. Казалось, что вот сейчас все наладится, и она ушла на самом пике», - рассказала Ксения.

Смерть Марины Голуб актриса считает одним из самых сильных потрясений в своей жизни.

«Самое страшное в смерти - это первый звонок. Когда тебе говорят, что человека больше нет. Потом начинается рутина, примирение с болью. Но я все еще не могу смириться с уходом Мани и папы. Мне кажется, что они просто уехали в отпуск и скоро вернутся».

Не так давно в гостях у Корчевникова побывал и бывший муж Голуб – Анатолий Белый. Он признался, что гибель Марины оставила в его жизни отпечаток.

«Мы прожили вместе 12 лет, и это очень важная и мощная страница моей жизни. Это история моего становления и как мужчины, и как творческого человека. И то, что эта история так неожиданно закончилась уходом Марины, совершенно преждевременным - это для меня вечная рана», - рассказал Анатолий.
версия для печати
Ссылки по теме
Ксения Лаврова-Глинка рассказала о самом странном перелете в своей жизни
Поиск по меткам
воспоминанияоткровение
персоны
Анатолий БелыйМарина ГолубДмитрий ГотсдинерБорис КорчевниковКсения Лаврова-Глинка

фотографии >>
«Она ушла на пике»: Ксения Лаврова-Глинка о гибели Марины Голуб фотографии
«Она ушла на пике»: Ксения Лаврова-Глинка о гибели Марины Голуб фотографии
«Она ушла на пике»: Ксения Лаврова-Глинка о гибели Марины Голуб фотографии
«Она ушла на пике»: Ксения Лаврова-Глинка о гибели Марины Голуб фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Рафаэль Мукаев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин (III)
Алексей Фатеев
Гаэль Гарсия Берналь
Гийом Гуикс
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
музыкальный фильм
США, 1972
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Догвилль
детектив, драма, триллер
Германия, Италия, США, 2003
все фильмы в прокате >>

ревью