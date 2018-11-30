«Она ушла на пике»: Ксения Лаврова-Глинка о гибели Марины Голуб

Актриса Ксения Лаврова-Глинка
стала героиней недавнего выпуска программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где поделилась воспоминаниями о своей близкой подруге Марине Голуб
.
В октябре 2012 года 54-летняя актриса Марина Голуб трагически погибла в автомобильной аварии.
«Я даже не сразу поверила в то, что Марины нет. Казалось, это какая-то глупость, розыгрыш, но на деле все оказалось именно так. Мне до сих пор тяжело смириться с ее смертью»
, - призналась Ксения.
Ксения и Марина были близкими подругами. Как призналась Лаврова-Глинка, Голуб всегда приходила к ней на помощь. Оправиться от первого развода актрисе помогла именно она. Ксения около десяти лет была замужем за миллионером, но по-настоящему полюбила только своего коллегу Дмитрия Готсдинера
, поэтому решила уйти от мужа. С Дмитрием актриса живет до сих пор и, по ее признанию, она счастлива.
«Марина тогда часто была рядом. Могу сказать, что тогда тяжело было всем. И мне, и бывшему мужу Сергею, и моему нынешнему супругу Дмитрию. Я довольно быстро поняла, что влюбилась, и поэтому другого варианта развития событий просто не существовало. Время ведь все расставляет на свои места. Сейчас я действительно счастлива, да и бывший муж обрел новую семью, у него родилось трое сыновей»
, - поделилась Лаврова-Глинка.
Марина Голуб и сама пережила тяжелый развод, поэтому могла дать совет Ксении. От развода с Анатолием Белым актриса отходила долго, только за несколько месяцев до смерти смогла побороть депрессию.
«Она очень любила Толю, очень хотела сохранить эту семью. Марина понимала, почему Толя ушел, но я не буду говорить об этих причинах. Она никогда не сказала ни слова про него плохого. Она говорила про свою боль, свое одиночество. При этом Марина умела возрождаться, как птица феникс. Самое страшное, что перед смертью она только пришла в себя. Казалось, что вот сейчас все наладится, и она ушла на самом пике»
, - рассказала Ксения.
Смерть Марины Голуб актриса считает одним из самых сильных потрясений в своей жизни.
«Самое страшное в смерти - это первый звонок. Когда тебе говорят, что человека больше нет. Потом начинается рутина, примирение с болью. Но я все еще не могу смириться с уходом Мани и папы. Мне кажется, что они просто уехали в отпуск и скоро вернутся»
.
Не так давно в гостях у Корчевникова побывал
и бывший муж Голуб – Анатолий Белый
. Он признался, что гибель Марины оставила в его жизни отпечаток.
«Мы прожили вместе 12 лет, и это очень важная и мощная страница моей жизни. Это история моего становления и как мужчины, и как творческого человека. И то, что эта история так неожиданно закончилась уходом Марины, совершенно преждевременным - это для меня вечная рана»
, - рассказал Анатолий.