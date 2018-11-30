Приянка Чопра и Ник Джонас женятся в Индии

Спустя 3 месяца после помолвки болливудская актриса Приянка Чопра
и американский певец Ник Джонас
решили узаконить отношения. Большая индийская свадьба продлится 5 дней и закончится официальным бракосочетанием в воскресенье.
В первый день пара приняла участие в церемонии пуджа в доме матери Приянки в Мумбае, во время которой брахман пел мантры и прославлял богов. На мероприятии присутствовали только самые близкие для будущей семьи люди, в том числе брат Ника Джо Джонас
и его невеста, актриса Софи Тернер
. Виновники торжества и гости были одеты в традиционные наряды.
После пуджи влюбленные отправились в Джодхпур, где был проведен приветственный ужин для всех приглашенных гостей. В пятницу состоялась церемония сангит, во время которой родители и гости жениха и невесты пели народные песни, танцевали, шутили, произносили тосты в честь брачующихся, а также лакомились традиционными индийскими блюдами и сладостями.
В воскресенье во дворце Умайд-Бхаван пройдет индийская свадебная церемония, после которой влюбленные вступят в брак и по христианским обычаям. По информации СМИ, будущая чета Джонас также планирует отпраздновать бракосочетание в Нью-Йорке.