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Александр Горчилин снял клип для Tesla Boy

30 ноября
2018 год

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30 ноября 2018
Российский актер и режиссер Александр Горчилин, в этом году дебютировавший с лентой «Кислота», снял клип для отечественной электропоп-группы Tesla Boy на песню Compromise.

Александр Горчилин снял клип для Tesla Boy

Лидер группы Антон Севидов рассказал, что идея пригласить Горчилина для съемок видео появилась ещё два года назад: «Тогда началась работа над спектаклем «Море деревьев» в «Гоголь-Центре», который Саша изначально должен был ставить вместе с Филиппом Авдеевым, но не смог по причине того, что приступил к работе над фильмом «Кислота». В тот период мы виделись практически каждый день и очень много общались. И вот, за несколько месяцев до релиза альбома Remedy, мне звонит Саша и говорит, что у него есть идея для клипа. Я влюбился в нее с первого взгляда, и практически сразу ребята начали разрабатывать концепцию клипа, а уже в сентябре мы приступили к съемке. Я очень рад, что в видео есть история, а не только красивая картинка. Хотя и операторская работа Кирилла Грошева на высоте!»

Для Горчилина видео для Tesla Boy стало первым в карьере клипом: «Это мое первое музыкальное видео. Потому что кто не рискует - тот… Ну, вы сами знаете. Историю мы сочиняли вместе с Любой Стрижак. Примерно в это же время мы начали общаться с Антоном и как-то шутили, что снимем совместное видео. В итоге однажды я позвонил ему, мы встретились, я рассказал нашу идею, и он согласился. Музыка подняла существующую идею на другой уровень. История стала менее циничной и более чувственной и от этого, наверное, более точной».


«Один из важных принципов, который мы обговорили с Антоном перед съемками, - не допустить в картинке абстрактной красоты и претенциозного рекламного лоска и донести идею, - рассказал Александр. - Люба провела со мной несколько бессонных ночей в размышлениях и сочинении этой истории, за что ей огромное спасибо! Также очень благодарен Кириллу Грошеву (оператор-постановщик) и Марусе Парфеновой-Чухрай (художник-постановщик) за то, что визуализировали нашу идею. И, конечно, команде продюсеров Local Films в лице Ксюши Востриковой и Тима Коросташевского».

Главные роли в клипе исполнили артист Гоголь-Центра Гоша Кудренко и пермская актриса Алена Михайлова.

«Молодой человек из клипа - Гоша Кудренко, мой друг и коллега, - поделился режиссер. - Я сразу понял, что это должен быть он, у него очень необычное обаяние и харизма, мне кажется, он может все. Единственное, что я сделал - спросил у девочек в театре: «Ну, Гоша же секси?». Большинство из них ответили положительно, и у меня исчезли последние сомнения. Актрису на главную роль мы нашли в последнюю минуту, когда увидел шоурил Алены Михайловой в ленте моей подруги. Она приехала из Перми меньше года назад, а сегодня у нее фотосессии и съемки практически каждый день. Очень рад, что удалось поработать с Аленой сейчас, еще чуть-чуть и она будет большой звездой».
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Александр Горчилин снял клип для Tesla Boy фотографии
Александр Горчилин снял клип для Tesla Boy фотографии
Александр Горчилин снял клип для Tesla Boy фотографии
Александр Горчилин снял клип для Tesla Boy фотографии
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