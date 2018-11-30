Александр Горчилин снял клип для Tesla Boy

Российский актер и режиссер Александр Горчилин
, в этом году дебютировавший с лентой «Кислота»
, снял клип для отечественной электропоп-группы Tesla Boy на песню Compromise.
Лидер группы Антон Севидов
рассказал, что идея пригласить Горчилина для съемок видео появилась ещё два года назад: «Тогда началась работа над спектаклем «Море деревьев» в «Гоголь-Центре», который Саша изначально должен был ставить вместе с Филиппом Авдеевым, но не смог по причине того, что приступил к работе над фильмом «Кислота». В тот период мы виделись практически каждый день и очень много общались. И вот, за несколько месяцев до релиза альбома Remedy, мне звонит Саша и говорит, что у него есть идея для клипа. Я влюбился в нее с первого взгляда, и практически сразу ребята начали разрабатывать концепцию клипа, а уже в сентябре мы приступили к съемке. Я очень рад, что в видео есть история, а не только красивая картинка. Хотя и операторская работа Кирилла Грошева на высоте!
»
Для Горчилина видео для Tesla Boy стало первым в карьере клипом: «Это мое первое музыкальное видео. Потому что кто не рискует - тот… Ну, вы сами знаете. Историю мы сочиняли вместе с Любой Стрижак. Примерно в это же время мы начали общаться с Антоном и как-то шутили, что снимем совместное видео. В итоге однажды я позвонил ему, мы встретились, я рассказал нашу идею, и он согласился. Музыка подняла существующую идею на другой уровень. История стала менее циничной и более чувственной и от этого, наверное, более точной
».
«Один из важных принципов, который мы обговорили с Антоном перед съемками, - не допустить в картинке абстрактной красоты и претенциозного рекламного лоска и донести идею
, - рассказал Александр. - Люба провела со мной несколько бессонных ночей в размышлениях и сочинении этой истории, за что ей огромное спасибо! Также очень благодарен Кириллу Грошеву (оператор-постановщик) и Марусе Парфеновой-Чухрай (художник-постановщик) за то, что визуализировали нашу идею. И, конечно, команде продюсеров Local Films в лице Ксюши Востриковой и Тима Коросташевского
».
Главные роли в клипе исполнили артист Гоголь-Центра Гоша Кудренко
и пермская актриса Алена Михайлова
.
«Молодой человек из клипа - Гоша Кудренко, мой друг и коллега
, - поделился режиссер. - Я сразу понял, что это должен быть он, у него очень необычное обаяние и харизма, мне кажется, он может все. Единственное, что я сделал - спросил у девочек в театре: «Ну, Гоша же секси?». Большинство из них ответили положительно, и у меня исчезли последние сомнения. Актрису на главную роль мы нашли в последнюю минуту, когда увидел шоурил Алены Михайловой в ленте моей подруги. Она приехала из Перми меньше года назад, а сегодня у нее фотосессии и съемки практически каждый день. Очень рад, что удалось поработать с Аленой сейчас, еще чуть-чуть и она будет большой звездой
».