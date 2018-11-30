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Сергей Полунин получил российское гражданство

30 ноября
2018 год

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30 ноября 2018
Украинский танцор балета и актер Сергей Полунин в конце октября нынешнего года получил российский паспорт. Об этом артист сообщил на своей страничке в Instagram, выложив фотографию документа.

Сергей Полунин получил российское гражданство

«Россия для меня всегда была и остается добром! - написал Полунин. - Я очень счастлив стать гражданином России и выступить против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах. Правда за Россией, вместе мы приведём этот мир к жизни в любви».

Несколько дней назад Сергей поделился со своими подписчиками фотографией своей татуировки: на груди артиста изображен портрет Владимира Путина. «Добро должно быть таким же агрессивным, как и зло. Посылаю свою любовь и поддержку России. Любовь победит всё», - отметил тогда артист.

Сергей Полунин родился в Херосоне в 1989 году. Он снялся в фильмах «Убийство в "Восточном экспрессе"», «Красный воробей» и «Щелкунчик и четыре королевства».
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