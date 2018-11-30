Сергей Полунин получил российское гражданство

Украинский танцор балета и актер Сергей Полунин
в конце октября нынешнего года получил российский паспорт. Об этом артист сообщил на своей страничке в Instagram, выложив фотографию документа.
«Россия для меня всегда была и остается добром!
- написал Полунин. - Я очень счастлив стать гражданином России и выступить против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах. Правда за Россией, вместе мы приведём этот мир к жизни в любви
».
Несколько дней назад Сергей поделился со своими подписчиками фотографией своей татуировки: на груди артиста изображен портрет Владимира Путина. «Добро должно быть таким же агрессивным, как и зло. Посылаю свою любовь и поддержку России. Любовь победит всё»
, - отметил тогда артист.
Сергей Полунин родился в Херосоне в 1989 году. Он снялся в фильмах «Убийство в "Восточном экспрессе"»
, «Красный воробей»
и «Щелкунчик и четыре королевства»
.