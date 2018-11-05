«Это лицемерие и обман»: Юлия Высоцкая о домогательствах в среде кинематографистов

«Конечно, сексуальные домогательства — это ужасно. Но у другой стороны, которую домогаются, чаще всего есть выбор. Принять это и сделать то, что от тебя хотят. Ради роли или материальных преимуществ, например.
Одно из главных отличий человека от животного — мы всегда себе можем представить те последствия, которые принесут нам эти решения, и взять ответственность за эти решения на себя. Поэтому когда актриса говорит, что ее домогались, но не говорит, что она на это шла, чтобы получить роль, я считаю, что это лицемерие и обман. Это все те же составляющие данной конкретной ситуации. Если мужчина встречает вас на улице и берет за попу, вот это домогательства. Нужно либо бить в ответ, либо кричать. У меня был в институте небольшой инцидент. Было некорректное поведение по отношению ко мне у солидного пожилого человека. По моей реакции он понял, что дальше так делать не стоит.
Наверное виноват тот, кто более распущенный, и делает первый шаг. Неважно женщина или мужчина. Ответственность на том, кто начал эту провокацию».
О поварах вообще и российских в частности
«Повара — пассажиры сложные, они как артисты, нет, даже хуже. Как артистки. Чем выше уровень повара, тем сложнее становится характер. Повар должен, точно также как артист на сцене, выступать каждый день. Он должен каждый день отдавать себя на суд, от этого характер не может не портиться. Проблема наших поваров в том, что они не любопытны».
О силе и одиночестве
«Моя зона комфорта — это одиночество, хорошие книжки и очень мало близких людей. Изоляция. Но при этом я получаю удовольствие от театра и работы. Но для того чтобы я начала получать удовольствие, должен возникнуть страх. Перед выходом на сцену мне каждый раз страшно.
Одиночество для меня — это способность услышать себя, найти внутреннюю тишину. Я без этого долго не могу. Я вот так отдыхаю и восстанавливаюсь, чтобы потом не быть опустошенной. Внешний мир гораздо менее предсказуемый, чем ты. Внешний мир таит опасность. Те люди, которые получают заряд от одиночества, это сильные люди. Я считаю себя такой. Я очень сильный человек».
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