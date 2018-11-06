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На Даниила Страхова напали из-за сигарет

6 ноября
2018 год

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6 ноября 2018
31 октября актер Даниил Страхов, известный по сериалам «Бригада», «Бедная Настя» и «Дети Арбата» обратился в скорую. На 42-летнего артиста напал незнакомый молодой человек - инцидент начался с замечания по поводу курения. Страхов исполняет обязанности старшего по дому в Электрическом переулке, где он проживает с женой. Актер активно борется с курением в подъезде и под окнами дома. Вечером 31 октября актер столкнулся с сотрудником частной итальянской медклиники, который вышел на улицу покурить.

На Даниила Страхова напали из-за сигарет

Страхов сделал курильщику замечание, но тот отказался тушить сигарету и заработал лекцию от актера. Началась словесная перепалка, и Страхову пришла в голову блестящая идея - вразумить оппонента «коктейлем Жириновского». Актер открыл бутылку с водой и облил курильщика. Началась потасовка, однако до серьезной драки так и не дошло - мужчин разняли прохожие. Добравшись до дома, Даниил вызвал скорую и поехал на ней в Боткинскую больницу снимать побои. Из больницы информация о «нападении» поступила в полицию. Оппонентом Страхова оказался сын бывшего военного атташе посольства Италии в России.
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На Даниила Страхова напали из-за сигарет фотографии
На Даниила Страхова напали из-за сигарет фотографии
На Даниила Страхова напали из-за сигарет фотографии
На Даниила Страхова напали из-за сигарет фотографии
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