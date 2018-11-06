«Я, в принципе, человек злой»: Стас Садальский о своем поведении в соцсетях

Стас Садальский
последние несколько лет продлевает себе жизнь в информационном пространстве не новыми актерскими работами, а скабрезными сплетнями и беспощадной критикой в адрес коллег по цеху. В интервью газете «Комсомольская правда»
актер рассказал о том, почему его имя убрали из титров мультфильма «Падал прошлогодний снег»
, для кого он пишет злобные посты в интернете, и почему не следует дружить с режиссерами.
Об усыпанном сложностями пути к призванию
«У меня ведь дефекты речи, прогения
(аномалия развития челюстных костей. – прим.ред.). Мне говорили: «Таких артистов не бывает!». После провала я боялся, что меня изобьет папа. Украл деньги – сто рублей – и уехал. Боялся возвращаться… Поехал в Ярославль, в театральное училище. Но и там сказали, что таких артистов не бывает. А вот на моторном заводе, когда меня увидели, обрадовались: «У нас бывают такие разнорабочие!». И меня взяли разнорабочим. Я даже получил значок ударника коммунистического труда.
О работе в театре Маяковского
«Я был там полтора дня в штате. Гончаров хотел меня ввести в спектакль Шукшина. Мы репетировали, и он начал кричать. А когда на меня кричат, или я беру громче, или начинаю плакать. И я Гончарову сказал: «Алё! Научитесь сначала разговаривать, а потом меня приглашайте». И я ушел».
О причинах, по которым имя Садальского убрали из титров мультфильма «Падал прошлогодний снег»
«Меня застали с иностранкой в «Космосе», написали донос. И меня выбросили из титров… Но люди меня все равно узнавали. И для меня сейчас самый лучший комплимент: «Как мы любим, как ты сыграл в пластилиновом мультфильме!»
.
О «творчестве» в соцсетях
«Я пишу для себя. Иногда у меня зло получается. Я, в принципе, человек злой. А когда утром просыпаюсь, мне стыдно, и я это убираю. Поэтому надо думать. А я не думаю, я живу эмоциями»
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