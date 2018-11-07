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«Там очень высокая концентрация боли и страха»: Константин Хабенский о благотворительности

7 ноября
2018 год

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7 ноября 2018
О социальных подвигах 46-летнего актера Константина Хабенского известно многим. Вот уже 10 лет он помогает тяжело больным детям. В недавнем интервью артист признался, что благотворительная деятельность стала очень значимой частью его жизни.

«Там очень высокая концентрация боли и страха»: Константин Хабенский о благотворительности

Свой фонд Хабенский создал в 2008 году. Его деятельность направлена на помощь детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга. На такой серьезный шаг актера вдохновила супруга Анастасия, которая в течение года боролась с опухолью головного мозга. Однако в декабре 2008-го она скончалась, а фонд стал своего рода отдушиной для Хабенского. Сейчас Константин также участвует в жизни благотворительной организации.

«Это все еще огромная часть меня, но я фонду уже не так нужен, как вначале, он - самостоятельный механизм, не так сильно на мне завязанный. Это как с фильмом, в котором ты снялся: съемки вроде закончены, но он всегда с тобой внутри и живет своей жизнью», - рассказал актер.

Хабенский также объяснил, почему назвал организацию «Фонд Константина Хабенского». Дело в том, что времени на раздумья у актера не было – он метался между Москвой и Лос-Анджелесом, где проходила лечение его жена.

«Не знаю. Это случайно получилось. Я плохо помню события того времени и не всегда могу восстановить некоторые детали: я мотался между континентами, приезжал в больницу, мы что-то обсуждали, я уезжал, летел и уже в Москве с кем-то встречался, брал и передавал какие-то деньги, разговаривал с мамами, помогал искать врачей, опять летел через океан, рассказывал, как и что, что сдвинулось, получилось. Я думал, что это поможет переключиться, поможет отвлечься».

«Там очень высокая концентрация боли и страха»: Константин Хабенский о благотворительности

Сейчас около шести тысяч семей благодарит Константина за спасенные жизни их детей. Сам актер признался, что ему запомнились не столько дети, сколько их эмоции их родителей.

«Я не помню детей, если честно. Я помню родителей. Точнее, их глаза. Там очень высокая концентрация боли и страха. У детей совсем не так. У детей нет страха смерти практически: они не так связаны какими-то материальными якорями, долгоиграющими планами и обязательствами перед близкими. Иногда я думаю, что, из-за отсутствия страха, опухоли в голове - это один из самых сложных и тяжких онкологических диагнозов - у детей излечиваются намного чаще и лучше, чем у взрослых. У меня нет этому подтверждений никаких, наука еще, слава Богу, не рассказала нам молекулярные схемы страха, любви и ненависти, что-то еще все-таки - остается тайной», - поделился Хабенский.
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«Там очень высокая концентрация боли и страха»: Константин Хабенский о благотворительности фотографии
«Там очень высокая концентрация боли и страха»: Константин Хабенский о благотворительности фотографии
«Там очень высокая концентрация боли и страха»: Константин Хабенский о благотворительности фотографии
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