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Фрэнсис Форд Коппола собрался выращивать коноплю

7 ноября
2018 год

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7 ноября 2018
Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола еще тогда, в 1975-м, потратил часть гонорара от фильма на покупку виноградников. Сейчас его винодельня выпускает около 700 000 бутылок вина в год. Но, по данным западных СМИ, Коппола всерьез задумался о расширении своего бизнеса.

Фрэнсис Форд Коппола собрался выращивать коноплю

Теперь режиссер планирует заниматься выращиванием марихуаны. И не просто так, а под брендом Grower's Series. Но, так как винодельням выращивать марихуану запрещено законодательствам США, компаньоном режиссера в этом деле выступит организация Humblod County. Она и будет культивировать марихуану. Согласно плану Копполы, на плантациях будет выращиваться три сорта конопли.

Кстати, в штате Калифорния с начала этого года марихуана официально легализована. Поэтому ничего противозаконного в намерении Копполы нет.
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Фрэнсис Форд Коппола собрался выращивать коноплю фотографии
Фрэнсис Форд Коппола собрался выращивать коноплю фотографии
Фрэнсис Форд Коппола собрался выращивать коноплю фотографии
Фрэнсис Форд Коппола собрался выращивать коноплю фотографии
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