Мария Кожевникова развенчала мифы о похудении

33-летняя Мария Кожевникова
является не только одной из самых красивых российских актрис, но и многодетной матерью. Вместе со своим супругом – бизнесменом Евгением Васильевым
– они воспитывают троих сыновей – 4-летнего Ивана, 3-летнего Максима и годовалого Василия.
Актриса не скрывает, что во время беременности она набирала десятки килограммов. Но издержки профессии не позволяли Марии засиживаться в декрете, и ей приходилось стремительно худеть. Недавно Кожевникова раскрыла своим подписчикам секрет быстрого похудения, призвав их не верить мошенникам, которые продают чудодейственные таблетки.
Свои слова актриса подкрепила довольно убедительным фотоколлажем в стиле «до/после».
«Да, это действительно Фотошоп! Но все, кто использует эти фотографии в целях продажи различных препаратов - мошенники! Официально заявляю, я не употребляла и не употребляю никаких препаратов для похудения, более того, считаю их ОПАСНЫМИ для здоровья! Призываю Вас включить голову и перестать верить в «волшебство» в виде таблеток, чаёв и всякой химии, то что вы ищете уже находится внутри вас - Сила Воли! Именно она Вас приведёт к результату, поверьте мне, я дважды сбрасывала по 40 кг, а в последний раз 27. Ваши друзья это ПП, кардио-нагрузки и время! Да, нельзя худеть резко, это плохо и для организма, и для кожи, которая может обвиснуть. Пожалуйста любите себя, принимайте любой(ым) и помните, только Вы можете себе помочь, только Вы сами!»
, - написала Мария.
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