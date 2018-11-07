Михаил Пореченков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши»

На днях Михаилу Пореченкову
пришлось укладывать спать российских детей. Актер стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!». Об этом он сообщил в Инстаграме, поделившись своей фотографией в компании Фили и Степашки.
«Филя, Степашка и я. Сегодня был такой вот опыт»
, - написал актер.
Надолго ли Пореченков задержится на этом месте – пока неизвестно. Но, безусловно, эта роль ему к лицу – у 49-летнего артиста пятеро детей, а 2 года назад Михаил стал дедом.
Кстати, в следующем году программа «Спокойной ночи, малыши» отметит юбилей. За почти 55 лет существования передачи в кресле ведущих побывали 25 человек, среди которых Валентина Леонтьева
, Ангелина Вовк
, Юрий Николаев
, Амаяк Акопян
и другие выдающиеся личности.
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