Михаил Пореченков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши»

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Уже 10 лет «Фонд Константина Хабенского» помогает тяжело больным детям

«Там очень высокая концентрация боли и страха»: Константин Хабенский о благотворительности

6 ноября

«Я, в принципе, человек злой»: Стас Садальский о своем поведении в соцсетях

А так же о дефектах речи