Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Михаил Пореченков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши»

8 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
8 ноября 2018
На днях Михаилу Пореченкову пришлось укладывать спать российских детей. Актер стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши!». Об этом он сообщил в Инстаграме, поделившись своей фотографией в компании Фили и Степашки.

Михаил Пореченков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши»

«Филя, Степашка и я. Сегодня был такой вот опыт», - написал актер.

Надолго ли Пореченков задержится на этом месте – пока неизвестно. Но, безусловно, эта роль ему к лицу – у 49-летнего артиста пятеро детей, а 2 года назад Михаил стал дедом.

Кстати, в следующем году программа «Спокойной ночи, малыши» отметит юбилей. За почти 55 лет существования передачи в кресле ведущих побывали 25 человек, среди которых Валентина Леонтьева, Ангелина Вовк, Юрий Николаев, Амаяк Акопян и другие выдающиеся личности.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Дмитрий Дибров станет отцом в шестой раз
Поиск по меткам
детитвтелешоу

фотографии >>
Михаил Пореченков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» фотографии
Михаил Пореченков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» фотографии
Михаил Пореченков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» фотографии
Михаил Пореченков стал ведущим программы «Спокойной ночи, малыши» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Амалия Панахова
8 ноября ушла из жизни азербайджанская актриса Амалия Панахова.
Сергей Черноглазов
7 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Черноглазов.
Арунас Сторпирштис
6 ноября ушёл из жизни актёр Арунас Сторпирштис.
Нелли Рачевская
5 ноября ушла из жизни актриса Нелли Рачевская.
Геннадий Четвериков
5 ноября ушёл из жизни актёр, каскадёр Геннадий Четвериков.
Наталия Корчагина
5 ноября ушла из жизни актриса Наталия Корчагина.

День рождения >>

Людмила Аринина
Александр Беспалый
Олег Борисов
Антонина Венедиктова
Евдокия Германова
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Ален Делон
Вирна Лизи
Гретхен Мол
Микаель Нюквист
Стефан Одран
Паркер Поузи
Джефф Спикмэн
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Грецкий Орешек
комедия
Россия, 2018
Девушка, которая застряла в паутине
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, 2018
Баба Яга
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Дубликат
драма, триллер
США, 2018
Магазинные воришки
драма, социальная драма
Япония, 2018
Мои парни — животные
комедия, фэнтези
США, 2016
На край света: В поисках единорога
приключения, семейное кино
Индия, США, 2017
Непотопляемые
комедия
Франция, 2018
Оверлорд
боевик, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Под Сильвер-Лэйк
драма, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Прибой
приключения, спортивный фильм
Россия, 2018
Пришелец
драма, научная фантастика
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью