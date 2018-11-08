Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Звезда фильма «Такси» Сами Насери снялся в клипе Валерии

8 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
8 ноября 2018
Около года назад звезда серии фильмов «Такси» Сами Насери приехал в Россию, чтобы помочь своему брату Биби в съемках фильма под названием «Краб» (на жаргоне – «тюремный надзиратель»). Оказалось, что в свободное время Сами не только участвует в потасовках, но и подрабатывает.

Звезда фильма «Такси» Сами Насери снялся в клипе Валерии

На днях певица Валерия рассказала, что приступила к съемкам нового клипа с Сами Насери в главной роли. Певица также опубликовала кадр со съемок.

«Спасибо Сами Насери (помните фильм «Taxi»?) за главную роль в моем видеоклипе. Друзья, есть версии, на какую песню снимается видео?», - написала Валерия.

Тот же снимок ранее в своем Инстаграме опубликовал и сам Насери.

«Съемка музыкального видео в Лос-Анджелесе с великой артисткой Валерией и режиссером Марией Скобелевой», - подписал фотографию артист.

Правда, подписчики певицы ясно дали понять, что недовольны тем, что Сами выбрали на главную роль. Скорее всего, это из-за его спорной репутации.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Иван Ургант и Ёлка спели песню Николая Караченцова

Сергей Шнуров и Леонид Агутин спели «Какую-то фигню»
Поиск по меткам
музыка
персоны
ВалерияБиби НасериСами Насери
фильмы
Такси

фотографии >>
Звезда фильма «Такси» Сами Насери снялся в клипе Валерии фотографии
Звезда фильма «Такси» Сами Насери снялся в клипе Валерии фотографии
Звезда фильма «Такси» Сами Насери снялся в клипе Валерии фотографии
Звезда фильма «Такси» Сами Насери снялся в клипе Валерии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Амалия Панахова
8 ноября ушла из жизни азербайджанская актриса Амалия Панахова.
Сергей Черноглазов
7 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Черноглазов.
Арунас Сторпирштис
6 ноября ушёл из жизни актёр Арунас Сторпирштис.
Нелли Рачевская
5 ноября ушла из жизни актриса Нелли Рачевская.
Геннадий Четвериков
5 ноября ушёл из жизни актёр, каскадёр Геннадий Четвериков.
Наталия Корчагина
5 ноября ушла из жизни актриса Наталия Корчагина.

День рождения >>

Людмила Аринина
Александр Беспалый
Олег Борисов
Антонина Венедиктова
Евдокия Германова
Олег Меньшиков
Екатерина Олькина
Александр Суворов
Андрей Чубченко
Ален Делон
Вирна Лизи
Гретхен Мол
Микаель Нюквист
Стефан Одран
Паркер Поузи
Джефф Спикмэн
все родившиеся 8 ноября >>

Афиша кино >>

Грецкий Орешек
комедия
Россия, 2018
Девушка, которая застряла в паутине
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, Германия, Канада, США, Швеция, 2018
Баба Яга
детский фильм, сказка
Россия, 2017
Дубликат
драма, триллер
США, 2018
Магазинные воришки
драма, социальная драма
Япония, 2018
Мои парни — животные
комедия, фэнтези
США, 2016
На край света: В поисках единорога
приключения, семейное кино
Индия, США, 2017
Непотопляемые
комедия
Франция, 2018
Оверлорд
боевик, мистика, фильм ужасов
США, 2018
Под Сильвер-Лэйк
драма, комедия, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Прибой
приключения, спортивный фильм
Россия, 2018
Пришелец
драма, научная фантастика
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью