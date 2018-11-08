Звезда фильма «Такси» Сами Насери снялся в клипе Валерии

Около года назад звезда серии фильмов «Такси» Сами Насери
приехал в Россию, чтобы помочь своему брату Биби
в съемках фильма под названием «Краб» (на жаргоне – «тюремный надзиратель»). Оказалось, что в свободное время Сами не только участвует в потасовках
, но и подрабатывает.
На днях певица Валерия
рассказала, что приступила к съемкам нового клипа с Сами Насери в главной роли. Певица также опубликовала кадр со съемок.
«Спасибо Сами Насери (помните фильм «Taxi»?) за главную роль в моем видеоклипе. Друзья, есть версии, на какую песню снимается видео?»
, - написала Валерия.
Тот же снимок ранее в своем Инстаграме опубликовал
и сам Насери.
«Съемка музыкального видео в Лос-Анджелесе с великой артисткой Валерией и режиссером Марией Скобелевой»
, - подписал фотографию артист.
Правда, подписчики певицы ясно дали понять, что недовольны тем, что Сами выбрали на главную роль. Скорее всего, это из-за его спорной репутации.
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