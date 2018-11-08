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Тимур Еремеев получил законное право называть себя сыном Спартака Мишулина

8 ноября
2018 год

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8 ноября 2018
Как известно, Тимур Еремеев утверждает, что он – внебрачный сын артиста Спартака Мишулина. Семья Мишулина во главе с дочерью актера Кариной признавать этого не желает. За год разбирательств враждующие родственники так ничего и не решили. Пришлось прибегнуть к помощи суда, который, к слову, встал на сторону Еремеева.

Тимур Еремеев получил законное право называть себя сыном Спартака Мишулина

Карина Мишулина все равно продолжила стоять на своем, несмотря на то что несколько экспертиз подтвердили родство Тимура и Спартака Васильевича. Весной она подала апелляцию на решение суда. Но буквально вчера стало известно, что суд оставил решение в силе. Об этом сообщил Тимур в своем Инстаграме. Теперь он официально может называть себя сыном Спартака Мишулина.

«Правда побеждает, но иногда это долго! Спасибо моим прекрасным юристам и адвокату! Сегодня Московский Городской Суд оставил в силе решение Тушинского Суда, отклонив апелляцию... Из решения следует - то, о чём я говорил в интервью больше года назад (!) было на самом деле, и я имею право открыто говорить о своём отце. Без всяких НО. Решение вступило в силу. Злоупотреблять этим не планирую. ВСЕМ МИР!», - поделился эмоциями Еремеев.
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Тимур Еремеев получил законное право называть себя сыном Спартака Мишулина фотографии
Тимур Еремеев получил законное право называть себя сыном Спартака Мишулина фотографии
Тимур Еремеев получил законное право называть себя сыном Спартака Мишулина фотографии
Тимур Еремеев получил законное право называть себя сыном Спартака Мишулина фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Елена Соловьева (Н.Новгород) (Н.Новгород)   8.11.2018 - 12:22
Да, Карина внезапно обнаружила, что мир вокруг нее заселен, а она не единственная и неповторимая... какой удар для нее))))) Но я не надеюсь, что она успокоится, эта история будет еще длиться и длиться,... читать далее>>
№ 2
Toki   8.11.2018 - 12:07
... Что ж вы так себя не бережете, зачем смотрите все это, есть же другие каналы с другими передачами. Я за Тимура рада. А Карина обрекла себя и близкое окружение на разрушение и ненависть - на всю оставшуюся... читать далее>>
№ 1
Семруч (Ленинград)   8.11.2018 - 11:41
Да задолбали Вы уже всех. Что сын, что дочь. Вы все выяснили для себя, расставили все точки над i. Зачем посвящать в эти разборки всех остальных? Или теперь Тимур табличку себе на лоб повесит "Я... читать далее>>
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