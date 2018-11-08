Тимур Еремеев получил законное право называть себя сыном Спартака Мишулина

Как известно, Тимур Еремеев
утверждает, что он – внебрачный сын артиста Спартака Мишулина
. Семья Мишулина во главе с дочерью актера Кариной
признавать этого не желает. За год разбирательств враждующие родственники так ничего и не решили. Пришлось прибегнуть к помощи суда, который, к слову, встал на сторону Еремеева
.
Карина Мишулина все равно продолжила стоять на своем, несмотря на то что несколько экспертиз подтвердили родство
Тимура и Спартака Васильевича. Весной она подала апелляцию на решение суда. Но буквально вчера стало известно, что суд оставил решение в силе. Об этом сообщил
Тимур в своем Инстаграме. Теперь он официально может называть себя сыном Спартака Мишулина.
«Правда побеждает, но иногда это долго! Спасибо моим прекрасным юристам и адвокату! Сегодня Московский Городской Суд оставил в силе решение Тушинского Суда, отклонив апелляцию... Из решения следует - то, о чём я говорил в интервью больше года назад (!) было на самом деле, и я имею право открыто говорить о своём отце. Без всяких НО. Решение вступило в силу. Злоупотреблять этим не планирую. ВСЕМ МИР!»
, - поделился эмоциями Еремеев.
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