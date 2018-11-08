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Яна Троянова встретилась со своим отцом спустя много лет

8 ноября
2018 год

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8 ноября 2018
Звезда сериала «Ольга» 45-летняя актриса Яна Троянова не раз рассказывала, что у нее очень сложные отношения с родственниками. В одном из интервью Яна призналась, что никогда не любила маму, а отца она почти не видела.

Яна Троянова встретилась со своим отцом спустя много лет

«Мама молодая была, родила от музыканта, которому вообще ничего не надо в это жизни. Я всегда была брошенная на бабушку, но ее не стало, когда мне было 5 лет. Я теперь понимаю, что я не любила маму, а она любила, как умела», - рассказывала Троянова в эфире передачи «Человек-невидимка» с Эвелиной Бледанс.

Недавно актриса поделилась с журналом «7 дней» важным событием в своей жизни. В интервью она рассказала, что в этом году она встретилась и поговорила со своим отцом спустя много лет.

«Я не знала его с рождения. Впервые увидела в 15 лет. Потом были редкие встречи. Мама хотела, чтобы мы общались, но я была не готова. Теперь, когда мамы нет на свете, я созрела. Решила, что мне нужно узнать историю своего рода по отцу. И вот у нас с Васей Сигаревым был творческий вечер в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Организаторы спросили: «Может, тебе в городе что-нибудь нужно?» — «Нужно. Хочу встретиться с отцом». И я встретилась с отцом и с его семьей. Это хорошие простые люди, всю жизнь работали. Дочь отца трудится в больнице, старшей сестрой в отделении рака крови. Они все, может быть, звезд с неба не хватают, но они счастливы при этом. Я была несчастна в детстве только из-за того, что хотела достать звезду. Счастье - когда ты перестаешь заниматься этой ерундой и живешь просто. Вот семья отца мне это показала, что важна сама жизнь, не надо никаких смыслов искать», - поделилась впечатлениями актриса.

Яна и не думала, что новая семья отца примет ее очень тепло. Актриса узнала некоторые факты из истории ее семьи и обзавелась новыми родственниками.

«У отца прекрасная жена, она была мне рада больше всех. И я вдруг поняла, что они мной гордятся! Это было так трогательно и тепло. Я посидела у них дома, мы попили чай, пообщались, я попросила посмотреть фотографии рода. Приятно было узнать, что мой дед был героем войны. Я вообще узнала много подробностей о своих предках. Даже о том, какие в роду были болезни - чтобы мне знать и подстраховаться… Я всегда в жизни цеплялась только за мамин род - польский, дворянский, - и я уже всех задолбала им. А оказывается, есть другой род», - рассказала Яна.
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Яна Троянова встретилась со своим отцом спустя много лет фотографии
Яна Троянова встретилась со своим отцом спустя много лет фотографии
Яна Троянова встретилась со своим отцом спустя много лет фотографии
Яна Троянова встретилась со своим отцом спустя много лет фотографии
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