Яна Троянова встретилась со своим отцом спустя много лет

Звезда сериала «Ольга»
45-летняя актриса Яна Троянова
не раз рассказывала, что у нее очень сложные отношения с родственниками. В одном из интервью Яна призналась, что никогда не любила маму
, а отца она почти не видела.
«Мама молодая была, родила от музыканта, которому вообще ничего не надо в это жизни. Я всегда была брошенная на бабушку, но ее не стало, когда мне было 5 лет. Я теперь понимаю, что я не любила маму, а она любила, как умела»
, - рассказывала Троянова в эфире передачи «Человек-невидимка» с Эвелиной Бледанс
.
Недавно актриса поделилась с журналом «7 дней»
важным событием в своей жизни. В интервью она рассказала, что в этом году она встретилась и поговорила со своим отцом спустя много лет.
«Я не знала его с рождения. Впервые увидела в 15 лет. Потом были редкие встречи. Мама хотела, чтобы мы общались, но я была не готова. Теперь, когда мамы нет на свете, я созрела. Решила, что мне нужно узнать историю своего рода по отцу. И вот у нас с Васей Сигаревым был творческий вечер в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Организаторы спросили: «Может, тебе в городе что-нибудь нужно?» — «Нужно. Хочу встретиться с отцом». И я встретилась с отцом и с его семьей. Это хорошие простые люди, всю жизнь работали. Дочь отца трудится в больнице, старшей сестрой в отделении рака крови. Они все, может быть, звезд с неба не хватают, но они счастливы при этом. Я была несчастна в детстве только из-за того, что хотела достать звезду. Счастье - когда ты перестаешь заниматься этой ерундой и живешь просто. Вот семья отца мне это показала, что важна сама жизнь, не надо никаких смыслов искать»
, - поделилась впечатлениями актриса.
Яна и не думала, что новая семья отца примет ее очень тепло. Актриса узнала некоторые факты из истории ее семьи и обзавелась новыми родственниками.
«У отца прекрасная жена, она была мне рада больше всех. И я вдруг поняла, что они мной гордятся! Это было так трогательно и тепло. Я посидела у них дома, мы попили чай, пообщались, я попросила посмотреть фотографии рода. Приятно было узнать, что мой дед был героем войны. Я вообще узнала много подробностей о своих предках. Даже о том, какие в роду были болезни - чтобы мне знать и подстраховаться… Я всегда в жизни цеплялась только за мамин род - польский, дворянский, - и я уже всех задолбала им. А оказывается, есть другой род»
, - рассказала Яна.
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