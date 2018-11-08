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Марина Федункив отхлестала Тарзана в новом клипе «Руки вверх»

8 ноября
2018 год

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8 ноября 2018
На прошлой неделе солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков анонсировал выход клипа на песню «К черту эту гордость!». Сам певец охарактеризовал его как «драматический блокбастер». В главной роли - Марина Федункив, а также Максим Киселев, Михаил Галустян, Тарзан, Анна Асташкина, Стас Костюшкин, Женя Искандарова.

Марина Федункив отхлестала Тарзана в новом клипе «Руки вверх»

Сегодня состоялась премьера ожидаемого клипа, где Марина Федункив предстала в образе суровой доминантки, которая держит мужчин в клетках.
«В каждой женщине есть то, о чем лучше не знать никому…», - гласит слоган клипа.

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Марина Федункив отхлестала Тарзана в новом клипе «Руки вверх» фотографии
Марина Федункив отхлестала Тарзана в новом клипе «Руки вверх» фотографии
Марина Федункив отхлестала Тарзана в новом клипе «Руки вверх» фотографии
Марина Федункив отхлестала Тарзана в новом клипе «Руки вверх» фотографии
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