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8 ноября 2018
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Марина Федункив отхлестала Тарзана в новом клипе «Руки вверх»
Марина Федункив отхлестала Тарзана в новом клипе «Руки вверх»
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8 ноября 2018
На прошлой неделе солист группы «Руки вверх»
Сергей Жуков
анонсировал выход клипа на песню «К черту эту гордость!». Сам певец охарактеризовал его как «драматический блокбастер». В главной роли -
Марина Федункив
, а также
Максим Киселев
,
Михаил Галустян
,
Тарзан
,
Анна Асташкина
,
Стас Костюшкин
,
Женя Искандарова
.
Сегодня состоялась премьера ожидаемого клипа, где Марина Федункив предстала в образе суровой доминантки, которая держит мужчин в клетках.
«В каждой женщине есть то, о чем лучше не знать никому…»
, - гласит слоган клипа.
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