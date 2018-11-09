«Я очень счастлива»: Моника Белуччи о новом возлюбленном

Итальянская актриса Моника Белуччи
дала откровенное интервью изданию Paris Match, в котором в первые с 2013 года - когда она рассталась с Венсаном Касселем
- рассказала о том, что происходит в её личной жизни.
Интервью было приурочено к выходу нового сезона сериала «Десять процентов»
, где актриса играет главную роль. По сюжету её героиня ищет «нормального мужчину», который мог бы составить ей компанию. В связи с этим интервьюер поинтересовался, есть ли такой мужчина в жизни самой Моники.
«Я уже долгое время встречаюсь с мужчиной
, - призналась Белуччи. - Не знаю, нормальный ли он. Я и о себе такого не могу сказать. Он не из моего мира, у него другая работа, но ему так же много приходится путешествовать, как и мне. Его ритм жизни позволяет ему понимать меня. Я не хочу называть его имя, но могу сказать, что очень счастлива и довольна своим выбором
».
Кроме того, актриса объяснила свой взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. По словам Моники, девушки должны во всем соглашаться со своими возлюбленными, уметь отдавать и ничего не требовать взамен. О разводе с Венсаном Касселем, который, кстати, этим летом женился на 21-летней Тине Кунаки
, Белуччи отозвалась, как о событии, подарившем ей долгожданную свободу и полноценное счастье.
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