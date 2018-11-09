СМИ: Мэг Райан вышла замуж

В западных СМИ появились слухи о свадьбе 56-летней голливудской актрисы Мэг Райан
и её избранника 67-летнего рокера Джона Мелленкампа
, с которым они встречались с 2011 года. Накануне Мэг была замечена в центре Нью-Йорка со сверкающим кольцом на безымянном пальце. На фоне весенних слухов о помолвке пары пресса сделала вывод, что бракосочетание всё-таки состоялось.
Источник, близкий к актрисе, сообщил, что тайная церемония прошла на ранчо Мэг в Индиане. Среди приглашенных значилось лишь 20 человек - только родные и друзья.
«Они поняли, что не могут жить друг без друга
, - рассказал инсайдер. - На церемонии был шведский стол, а развлекала гостей приглашенная музыкальная группа. В этот вечер Джон даже спел свою новую балладу, которую посвятил Мэг
».
Кроме того, аноним указал, что Мэг и Джон заключили договор любви и верности, согласно которому молодожёны будут жить в Нью-Йорке. Ранее Райан была замужем за актером Деннисом Куэйдом
, а Мелленкамп до нынешнего брака был женат трижды.
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