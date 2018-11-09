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СМИ: Мэг Райан вышла замуж

9 ноября
2018 год

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9 ноября 2018
В западных СМИ появились слухи о свадьбе 56-летней голливудской актрисы Мэг Райан и её избранника 67-летнего рокера Джона Мелленкампа, с которым они встречались с 2011 года. Накануне Мэг была замечена в центре Нью-Йорка со сверкающим кольцом на безымянном пальце. На фоне весенних слухов о помолвке пары пресса сделала вывод, что бракосочетание всё-таки состоялось.

СМИ: Мэг Райан вышла замуж

Источник, близкий к актрисе, сообщил, что тайная церемония прошла на ранчо Мэг в Индиане. Среди приглашенных значилось лишь 20 человек - только родные и друзья.

«Они поняли, что не могут жить друг без друга, - рассказал инсайдер. - На церемонии был шведский стол, а развлекала гостей приглашенная музыкальная группа. В этот вечер Джон даже спел свою новую балладу, которую посвятил Мэг».

Кроме того, аноним указал, что Мэг и Джон заключили договор любви и верности, согласно которому молодожёны будут жить в Нью-Йорке. Ранее Райан была замужем за актером Деннисом Куэйдом, а Мелленкамп до нынешнего брака был женат трижды.
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