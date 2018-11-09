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Дэвиду Швиммеру предложили сняться в порнопародии на «Друзей»

9 ноября
2018 год

Лайфстайл >>
9 ноября 2018
Последние новости про американского актёра Дэвида Швиммера одна страннее другой - в октябре его обвинили в краже пива из лондонского супермаркета, а на сей раз предложили сняться в порнопародии на сделавший его знаменитым сериал «Друзья».

Дэвиду Швиммеру предложили сняться в порнопародии на «Друзей»

Популярный сайт YouPorn опубликовал открытое письмо актёру и предложил ему миллион долларов за съёмки: «Чтобы исполнить всеобщую мечту, мы хотим вернуть ваш талант обратно на экраны и предлагаем вам контракт на миллион долларов и съемки в вашей собственной порнопародии на «Друзей». Это, конечно, не большое кино, но у нас уже есть актриса на роль Рэйчел, и нам кажется, что это может стать прекрасным новым витком в карьере. Мы даже разрешим снова надеть те кожаные штаны!».

Как отреагировал на предложение актёр пока не сообщается.
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Дэвиду Швиммеру предложили сняться в порнопародии на «Друзей» фотографии
Дэвиду Швиммеру предложили сняться в порнопародии на «Друзей» фотографии
Дэвиду Швиммеру предложили сняться в порнопародии на «Друзей» фотографии
Дэвиду Швиммеру предложили сняться в порнопародии на «Друзей» фотографии
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