Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«У меня здесь отец похоронен»: Павел Табаков об отношении к эмиграции

10 декабря
2018 год

Лайфстайл >>
10 декабря 2018
В одном из недавних интервью Павел Табаков затронул тему эмиграции из России. По словам актера, отечественным звездам кино, которые ищут успехов на Западе, приходится возвращаться на родину «не от хорошей жизни».

«У меня здесь отец похоронен»: Павел Табаков об отношении к эмиграции

«Мы как-то обсуждали эту тему с Филиппом Янковским и поняли, что у многих есть вид на жительство где-то и вторые гражданства. И Филипп сказал очень правильную вещь тогда. Говорит: «Ну а что мне? У меня здесь могила отца». И у меня здесь отец похоронен. Как показывает практика, у всех коллег, которые куда-то ездят (кроме Ольги Куриленко, она много снимается) все сыграют роль и возвращаются обратно. И возвращаются же не от хорошей жизни. Если бы у них там пошло - они бы и остались. Мне очень нравится работать в театре, разговаривать на своём языке, поэтому я могу жить в Москве. Если жить и не работать, то можно было бы подумать про Лондон, мне он очень импонирует».
версия для печати
Ссылки по теме
«Его ненавидели за коммерцию»: Александр Молочников о реформах Табакова в МХТ
персоны
Ольга КуриленкоОлег ТабаковПавел ТабаковОлег ЯнковскийФилипп Янковский

фотографии >>
«У меня здесь отец похоронен»: Павел Табаков об отношении к эмиграции фотографии
«У меня здесь отец похоронен»: Павел Табаков об отношении к эмиграции фотографии
«У меня здесь отец похоронен»: Павел Табаков об отношении к эмиграции фотографии
«У меня здесь отец похоронен»: Павел Табаков об отношении к эмиграции фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Борис Иванович Мостовой
9 декабря ушел из жизни Заслуженный артист РСФСР Борис Иванович Мостовой.
Тарас Мельничук
8 декабря ушёл из жизни актёр Тарас Мельничук.
Галина Анисимова
6 декабря ушла из жизни актриса Галина Анисимова.

День рождения >>

Светлана Антонова
Николай Боярский
Ирина Калашникова
Сергей Колтаков
Денис Матросов
Дмитрий Медведев
Семён Стругачёв
Юрий Цурило
Татьяна Шелига
Кеннет Брана
Эдит Гонсалес
Майкл Кларк Дункан
Дороти Ламур
Мако
Амедео Наццари
Патрик Флюгер
все родившиеся 10 декабря >>

Афиша кино >>

Хрусталь
драма, комедия
Беларусь, Германия, Россия, США, 2018
Аквамен
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, США, 2018
Бамблби
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
боевик, комедия
Италия, 2017
Импульсо: Больше, чем фламенко
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
Почему мы креативны?
арт-хаус
Германия, 2018
Счастливый Лазарь
драма, фэнтези
Германия, Италия, Франция, Швейцария, 2018
Человек-паук: Через вселенные
приключения, семейное кино
США, 2018
Щелкунчик и четыре королевства
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Семь пар нечистых
военный фильм, драма, криминальный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью