«У меня здесь отец похоронен»: Павел Табаков об отношении к эмиграции

В одном из недавних интервью Павел Табаков
затронул тему эмиграции из России. По словам актера, отечественным звездам кино, которые ищут успехов на Западе, приходится возвращаться на родину «не от хорошей жизни».
«Мы как-то обсуждали эту тему с Филиппом Янковским и поняли, что у многих есть вид на жительство где-то и вторые гражданства. И Филипп сказал очень правильную вещь тогда. Говорит: «Ну а что мне? У меня здесь могила отца». И у меня здесь отец похоронен. Как показывает практика, у всех коллег, которые куда-то ездят (кроме Ольги Куриленко, она много снимается) все сыграют роль и возвращаются обратно. И возвращаются же не от хорошей жизни. Если бы у них там пошло - они бы и остались. Мне очень нравится работать в театре, разговаривать на своём языке, поэтому я могу жить в Москве. Если жить и не работать, то можно было бы подумать про Лондон, мне он очень импонирует».