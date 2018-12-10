Сергей Безруков выпустил альбом с песнями к фильму «Заповедник»

На прошлой неделе в прокат вышел фильм Анны Матисон «Заповедник»
, снятый по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова. Главную роль в фильме сыграл супруг Анны (и ее муза, надо полагать) Сергей Безруков
- актеру досталось роль рок-музыканта, и он с энтузиазмом принялся писать оригинальный саундтрек. Тем более, что недавно Сергей исполнил мечту всей своей жизни и сколотил рок-группу «Крестный папа»
, в активе которой уже есть дебютный альбом и несколько выступлений.
Песни из «Заповедника» войдут во второй альбом группы «Крёстный папа», о выходе которого Безруков сообщил в своем Инстаграме.