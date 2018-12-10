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Сергей Безруков выпустил альбом с песнями к фильму «Заповедник»

10 декабря
2018 год

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10 декабря 2018
На прошлой неделе в прокат вышел фильм Анны Матисон «Заповедник», снятый по мотивам одноименной повести Сергея Довлатова. Главную роль в фильме сыграл супруг Анны (и ее муза, надо полагать) Сергей Безруков - актеру досталось роль рок-музыканта, и он с энтузиазмом принялся писать оригинальный саундтрек. Тем более, что недавно Сергей исполнил мечту всей своей жизни и сколотил рок-группу «Крестный папа», в активе которой уже есть дебютный альбом и несколько выступлений.

Сергей Безруков выпустил альбом с песнями к фильму «Заповедник»

Песни из «Заповедника» войдут во второй альбом группы «Крёстный папа», о выходе которого Безруков сообщил в своем Инстаграме.
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Сергей Безруков выпустил альбом с песнями к фильму «Заповедник» фотографии
Сергей Безруков выпустил альбом с песнями к фильму «Заповедник» фотографии
Сергей Безруков выпустил альбом с песнями к фильму «Заповедник» фотографии
Сергей Безруков выпустил альбом с песнями к фильму «Заповедник» фотографии
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