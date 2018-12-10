Анна Хилькевич высмеяла недоброжелателей в сети

У актрисы Анны Хилькевич
более 8 миллионов подписчиков в Инстаграме, что автоматически делает из нее не только объект
непонятного
поклонения, но и объект
не менее непонятной
ненависти.
Начитавшись за все эти годы приятного от добродушных и прямолинейных соотечественников, Анна собрала «выжимки» из негативных комментариев и сняла на эту тему пародийное видео, в котором ходит по торговому центру и говорит гадости случайным прохожим. Ведь примерно так и выглядят со стороны все хейтеры, «проходящие мимо» того или иного поста в соцсетях.