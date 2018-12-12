«Я потерял настоящего себя»: Руперт Гринт рассказал, как «Гарри Поттер» изменил его жизнь

Исполнитель роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере 30-летний актер Руперт Гринт
недавно дал интервью изданию Radio Times, в котором рассказал, как съемки в «Гарри Поттере»
изменили его жизнь.
Когда Руперту Гринту, Эмме Уотсон
и Дэниэлу Рэдклиффу
предложили сыграть юных волшебников, им было всего по 11 лет. После выхода первого фильма их имена в одночасье стали известны по всему миру. Однако Гринт вспоминает съемки «поттерианы» отнюдь не с теплыми чувствами. В интервью актер признался, что за время работы над «Гарри Поттером»
потерял самого себя.
«Я изо всех сил стараюсь вспомнить жизнь до съемок в картине. Это было странное время, я был полностью поглощен съемками. Мне кажется, я потерял настоящего себя на этом пути. Иногда мне хотелось стать невидимым и просто пойти, скажем, на барбекю с друзьями. Но это трудно сделать до сих пор. С такой славой все видят в тебе твоего героя, и в какой-то момент ты понимаешь, что и сам уже с трудом разделяешь себя и своего персонажа»
, - признался Руперт.
По словам актера, во время съемок было много непростых моментов, иногда ему хотелось все бросить и уйти. А после окончания съемок франшизы фильма в 2007 году Гринт решил сделать перерыв:
«Я даже не знал, куда податься. У меня было такое чувство, что я упустил много нормальных, обыденных вещей. Я потерял связь со многими моими друзьями из школы. Я хотел снова немного пожить. Я никогда не был суперамбициозным. Думаю, что мне всегда хотелось доказать себе, что я чего-то стою, но я прекрасно понимаю, что при этом остаюсь совершенно неуверенным в себе человеком»
.
По данным СМИ, за работу над серией фильмов о Гарри Поттере Руперт заработал около 35 миллионов долларов. Но сам актер признался, что денег не считал.
«Я даже не догадываюсь, сколько именно. Это не слишком мотивирует меня. Деньги заставляют вас чувствовать себя комфортно, и это хорошо. Я рад, что они у меня есть, но я не особо сосредоточен на обогащении»
, - заявил Гринт.