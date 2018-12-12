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Иван Стебунов раскрыл причину развода с Мариной Александровой

12 декабря
2018 год

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12 декабря 2018
Актер Иван Стебунов в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым рассказал о тяжелом разводе с Мариной Александровой.

Иван Стебунов раскрыл причину развода с Мариной Александровой

Брак Стебунова и Александровой длился всего два года – в 2010-м они развелись. Однако их расставание смогло всколыхнуть общественность – всех интересовало, почему столь красивая пара вдруг распалась. Супруги не комментировали эту ситуацию почти 10 лет, но в беседе с Корчевниковым актер все-таки раскрыл причину развода.

«Сказать честно? Я изменил. Да, я изменил ей во Львове. Это была какая-то глупая история, но из поездки я уже вернулся совершенно другим человеком. Не планировал рассказывать Марине, но женщины такие вещи чувствуют. Следующий год мы пытались склеить наши отношения, старались забыть про этот эпизод и жить дальше. Однако уже было понятно, что ничего не получится».

Иван Стебунов раскрыл причину развода с Мариной Александровой

Иван признался, что они оба переживали этот развод тяжело. Однако Александрова вскоре закрутила роман с режиссером Андреем Болтенко, а Стебунов уехал на родину в Алтай, где жил еще 2 года.

«Я очень жалею, что наши отношения оборвались именно так некрасиво. Мне кажется, мы бы с Мариной в любом случае расстались, но могли сделать это гораздо позднее. Потом у меня началась какая-то жуткая хандра. Я вдруг понял, что работа в театре и в кино не доставляет мне удовольствия. Именно поэтому решил все бросить и уехать. Это было сложное решение, но необходимое», - рассказал актер.

Сейчас Иван женат на Елене, с которой познакомился в банке. Супруги уже задумываются о детях.

Иван Стебунов раскрыл причину развода с Мариной Александровой

«С ее появлением в доме все изменилось. У Лены очень сильный характер. Если она что-то решила, то так и будет. Помню, когда мы только начинали встречаться, она часто оставалась ночевать у меня. И вот спустя пару недель говорит: «Так, я переезжаю. Мне надоело переживать, что я забуду привезти какие-то вещи». Так мы и съехались. Конечно, сейчас задумываемся о детях, и они обязательно будут», - поделился Стебунов.
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Иван Стебунов раскрыл причину развода с Мариной Александровой фотографии
Иван Стебунов раскрыл причину развода с Мариной Александровой фотографии
Иван Стебунов раскрыл причину развода с Мариной Александровой фотографии
Иван Стебунов раскрыл причину развода с Мариной Александровой фотографии
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