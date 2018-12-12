«Гафт – это диагноз»: Ольга Остроумова о жизни с Валентином Гафтом

83-летний Валентин Гафт
уже несколько лет страдает болезнью Паркинсона, из-за чего он прикован к инвалидной коляске. Жена Гафта – актриса Ольга Остроумова
– ухаживает за ним и следит за его здоровьем. В эфире программы «Тайны звезд» актриса рассказала, как ей живется с актером.
Супруги вместе уже более 20 лет. Ходят слухи, что Гафт носил Остроумову на руках, но это не так. По словам Ольги, он всегда уделял большее внимание работе, а не семье. Да и характер у Валентина Иосифовича очень непростой. Актриса вспомнила, что однажды во время празднования дня рождения актер Лев Дуров
ей сказал: «Жить с Гафтом - это подвиг»
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«Валя, конечно, так не считает. А я думаю, Дуров был совершенно прав. Это абсолютный подвиг, который длится долгие годы. Раньше задумывалась: «Только нужен ли он кому-нибудь?»
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«Просто я очень люблю мужа. Гафт – это диагноз. Пусть будет таким, какой есть: с непростым характером, но при этом добрым и наивным в душе, как ребенок. Главное - чтобы был жив!»
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