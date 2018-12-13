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Ирина Горбачева решила приостановить свою карьеру

13 декабря
2018 год

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13 декабря 2018
Недавно актриса Ирина Горбачева, известная по фильмам «Тренер» и «Аритмия», неожиданно перекрасилась в блондинку и сделала дреды, чем удивила своих поклонников. Но это еще не все. На днях Горбачева в одном из интервью заявила, что намерена побриться налысо, взять перерыв и отправиться в длительное путешествие.

Ирина Горбачева решила приостановить свою карьеру

«Я решила в какой-то момент закрыть гештальт, связанный с юностью. Стать блондинкой хотела лет с 17. Но потом поступила в Театральный институт имени Щукина, начала играть в театре, и уже не было никакой свободы. А следующая история - 13 или 14 декабря - хочу побриться налысо, потом сразу поеду в Индию», - рассказала актриса.

«Планирую 15 дней пробыть в Индии, потом - Шри-Ланка, потом - на Бали. И, если дадут визу, на месяц поеду в Лос-Анджелес, буду учить язык».

Ирина отметила, что решение взять перерыв в карьере вполне обдуманное и, по ее мнению, своевременное и правильное.

«На данный момент я понимаю, что мне хочется выдохнуть и пожить для себя. Набраться впечатлений. Если бояться выпасть из обоймы - никаких нервов не хватит просуществовать в профессии даже лет до 45. Не хочу стать человеком, зацикленным на профессии, не хочу бояться потерять популярность... Сейчас пока не хочу сниматься, конечно, если будет что-то совсем потрясающее, сорвусь и приеду», - поделилась Горбачева.
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