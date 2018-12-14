Бари Алибасов пытается помирить Лидию Федосееву-Шукшину с детьми

Молодожены Лидия Федосеева-Шукшина
и Бари Алибасов
сразу после свадьбы
вместе стали бороться за квартиру актрисы в Санкт-Петербурге
, которую продала ее внучка Аня – дочь Марии Шукшиной
. Суд встал на сторону внучки, но сдаваться супруги не собираются. На днях в студии ток-шоу «Пусть говорят» Алибасов рассказал, что пытается помирить Федосееву-Шукшину с дочерями, дабы решить все мирным путем.
«Мы навели мосты с Машей, работаем над тем, чтобы навести мосты с Олей и Анастасией. Я сделаю все для этого - у меня уже получается, ведь мы с Машей продумали стратегию, как собрать всех на улице Бочкова и сыграть большую свадьбу»
, - рассказал продюсер.
Анастасия – старшая дочь Лидии Николаевны – тоже пообщалась с Бари Каримовичем и даже отметила, что он положительно влияет на Федосееву-Шукшину. А Ольга не скрывает обиду на мать и даже предложила сменить ей фамилию на Федосеева-Алибасова, чтобы ее больше ничего не связывало с Василием Шукшиным
. По словам Алибасова, сама Лидии Николаевны не в силах отстаивать свои права перед дочерями.
«У меня нет материнского чувства к детям, у меня на месте голова, и я могу контролировать ситуацию»
, - заявил Бари Каримович.