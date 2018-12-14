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Бари Алибасов пытается помирить Лидию Федосееву-Шукшину с детьми

14 декабря
2018 год

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14 декабря 2018
Молодожены Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов сразу после свадьбы вместе стали бороться за квартиру актрисы в Санкт-Петербурге, которую продала ее внучка Аня – дочь Марии Шукшиной. Суд встал на сторону внучки, но сдаваться супруги не собираются. На днях в студии ток-шоу «Пусть говорят» Алибасов рассказал, что пытается помирить Федосееву-Шукшину с дочерями, дабы решить все мирным путем.

Бари Алибасов пытается помирить Лидию Федосееву-Шукшину с детьми

«Мы навели мосты с Машей, работаем над тем, чтобы навести мосты с Олей и Анастасией. Я сделаю все для этого - у меня уже получается, ведь мы с Машей продумали стратегию, как собрать всех на улице Бочкова и сыграть большую свадьбу», - рассказал продюсер.

Анастасия – старшая дочь Лидии Николаевны – тоже пообщалась с Бари Каримовичем и даже отметила, что он положительно влияет на Федосееву-Шукшину. А Ольга не скрывает обиду на мать и даже предложила сменить ей фамилию на Федосеева-Алибасова, чтобы ее больше ничего не связывало с Василием Шукшиным. По словам Алибасова, сама Лидии Николаевны не в силах отстаивать свои права перед дочерями.

«У меня нет материнского чувства к детям, у меня на месте голова, и я могу контролировать ситуацию», - заявил Бари Каримович.
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Бари Алибасов пытается помирить Лидию Федосееву-Шукшину с детьми фотографии
Бари Алибасов пытается помирить Лидию Федосееву-Шукшину с детьми фотографии
Бари Алибасов пытается помирить Лидию Федосееву-Шукшину с детьми фотографии
Бари Алибасов пытается помирить Лидию Федосееву-Шукшину с детьми фотографии
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