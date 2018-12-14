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Николай Басков и Вера Брежнева стали героями Marvel

14 декабря
2018 год

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14 декабря 2018
Российские эстрадные певцы Николай Басков и Вера Брежнева нашлись на страницах популярных комиксов Marvel. Печатная серия с участием артистов вышла еще в 2012 году, однако только сейчас это заметили пользователи соцсетей.

Николай Басков и Вера Брежнева стали героями Marvel

Комикс с участием Баскова и Брежневой называется The Avengers Prelude: Black Widow Strikes и рассказывает о русской шпионке Наташе Романофф по прозвищу Черная Вдова, которую в экранизациях играет Скарлетт Йоханссон. Басков встречает Наташу в ночном клубе Москвы, где та работает официанткой под прикрытием и выслеживает подозреваемого в торговле оружием Николая. А с Брежневой Чёрная Вдова встречается в Сочи под видом продюсера «МУЗ-ТВ» Ирины Златаревой. Романофф приглашает певицу на обед, тем самым обеспечивая себе алиби.

Николай Басков и Вера Брежнева стали героями Marvel

На официальном сайте Marvel у российских артистов есть отдельные странички. Басков там описан как «один из величайших теноров в мире», а Брежнева - как «известная российская певица и актриса».

«Я впервые увидел там себя. Но мне приятно, доволен, - прокомментировал Николай Басков, признавшись, что раньше никогда не читал комиксы, - Только фильмы по ним смотрел, но теперь придется купить этот выпуск. На память».
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Николай Басков и Вера Брежнева стали героями Marvel фотографии
Николай Басков и Вера Брежнева стали героями Marvel фотографии
Николай Басков и Вера Брежнева стали героями Marvel фотографии
Николай Басков и Вера Брежнева стали героями Marvel фотографии
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