Николай Басков и Вера Брежнева стали героями Marvel

Российские эстрадные певцы Николай Басков
и Вера Брежнева
нашлись на страницах популярных комиксов Marvel. Печатная серия с участием артистов вышла еще в 2012 году, однако только сейчас это заметили пользователи соцсетей.
Комикс с участием Баскова и Брежневой называется The Avengers Prelude: Black Widow Strikes и рассказывает о русской шпионке Наташе Романофф по прозвищу Черная Вдова, которую в экранизациях играет Скарлетт Йоханссон
. Басков встречает Наташу в ночном клубе Москвы, где та работает официанткой под прикрытием и выслеживает подозреваемого в торговле оружием Николая. А с Брежневой Чёрная Вдова встречается в Сочи под видом продюсера «МУЗ-ТВ» Ирины Златаревой. Романофф приглашает певицу на обед, тем самым обеспечивая себе алиби.
На официальном сайте Marvel у российских артистов есть отдельные странички. Басков там описан как «один из величайших теноров в мире
», а Брежнева - как «известная российская певица и актриса
».
«Я впервые увидел там себя. Но мне приятно, доволен
, - прокомментировал Николай Басков, признавшись, что раньше никогда не читал комиксы, - Только фильмы по ним смотрел, но теперь придется купить этот выпуск. На память
».