Кира Найтли удостоилась Ордена Британской империи

На днях 33-летняя Кира Найтли
посетила Букингемский дворец в компании своего мужа Джеймса Райтона и родителей Уилла Найтли и Шерман Макдональд. Британская актриса вошла в число Birthday Honours Ее Величества (список известных граждан Великобритании, которых отмечает Елизавета II) и удостоилась звания Офицера Ордена Британской империи за свои заслуги в драматическом искусстве и благотворительности. Награду звезда получила из рук принца Чарльза.
«Я очень испугалась, когда увидела в почтовом ящике конверт с гербом правительства: подумала, что не оплатила налоги вовремя. Зато теперь могу потребовать у домашних отдать мне честь
», - прокомментировала это торжественное событие Кира.
Помимо Найтли в нынешний список Birthday Honours вошли актеры Том Харди
, Эмма Томпсон
, рэпер Ms Dynamite, парфюмер Джоан Лесли Малон, футболист Кенни Далглиш, писательница Мэри Берд, писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро и многие другие.