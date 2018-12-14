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Кира Найтли удостоилась Ордена Британской империи

14 декабря
2018 год

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14 декабря 2018
На днях 33-летняя Кира Найтли посетила Букингемский дворец в компании своего мужа Джеймса Райтона и родителей Уилла Найтли и Шерман Макдональд. Британская актриса вошла в число Birthday Honours Ее Величества (список известных граждан Великобритании, которых отмечает Елизавета II) и удостоилась звания Офицера Ордена Британской империи за свои заслуги в драматическом искусстве и благотворительности. Награду звезда получила из рук принца Чарльза.

Кира Найтли удостоилась Ордена Британской империи

«Я очень испугалась, когда увидела в почтовом ящике конверт с гербом правительства: подумала, что не оплатила налоги вовремя. Зато теперь могу потребовать у домашних отдать мне честь», - прокомментировала это торжественное событие Кира.

Помимо Найтли в нынешний список Birthday Honours вошли актеры Том Харди, Эмма Томпсон, рэпер Ms Dynamite, парфюмер Джоан Лесли Малон, футболист Кенни Далглиш, писательница Мэри Берд, писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро и многие другие.
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Кира Найтли удостоилась Ордена Британской империи фотографии
Кира Найтли удостоилась Ордена Британской империи фотографии
Кира Найтли удостоилась Ордена Британской империи фотографии
Кира Найтли удостоилась Ордена Британской империи фотографии
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