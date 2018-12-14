Джонни Деппа заподозрили в новой интрижке

На одной из фанатских страниц Джонни Деппа
в Instagram появилась фотография, на которой звезда «Преступлений Грин-де-Вальда»
целуется с неизвестной женщиной в желтом кружевном платье.
В ответ на слухи о новом романе голливудского актера женщина с фотографии написала под снимком: «Расслабьтесь, мы просто друзья. Все ради благотворительности и помощи детям! Посылаю любовь каждому из вас!
» Незнакомкой оказалась Летиция Фрай
- бизнесвуман, аукционист и давняя подруга Деппа. Актер принял участие в благотворительном мероприятии Alice Cooper's Christmas Pudding Show, и две его проданные вещи принесли $50 тысяч.