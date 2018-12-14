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Джонни Деппа заподозрили в новой интрижке

14 декабря
2018 год

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14 декабря 2018
На одной из фанатских страниц Джонни Деппа в Instagram появилась фотография, на которой звезда «Преступлений Грин-де-Вальда» целуется с неизвестной женщиной в желтом кружевном платье.

Джонни Деппа заподозрили в новой интрижке

В ответ на слухи о новом романе голливудского актера женщина с фотографии написала под снимком: «Расслабьтесь, мы просто друзья. Все ради благотворительности и помощи детям! Посылаю любовь каждому из вас!» Незнакомкой оказалась Летиция Фрай - бизнесвуман, аукционист и давняя подруга Деппа. Актер принял участие в благотворительном мероприятии Alice Cooper's Christmas Pudding Show, и две его проданные вещи принесли $50 тысяч.
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