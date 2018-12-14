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У ДиКаприо отобрали «Оскар»

14 декабря
2018 год

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14 декабря 2018
Голливудский актер Леонардо ДиКаприо был вынужден отдать статуэтку «Оскар», принадлежавшую Марлону Брандо. Артист получил золотого рыцаря в подарок от малазийского финансиста Джо Лоу, которого обвинили в крупных финансовых махинациях.

У ДиКаприо отобрали «Оскар»

Лоу, вложившийся в картину «Волк с Уолл-стрит», купил статуэтку Брандо на аукционе за $600 тысяч. Поскольку против финансиста выдвинуты обвинения в хищении денег из фондов правительства Малайзии, «Оскар» и другие покупки Джо были арестованы. Среди них - картины Пабло Пикассо, Моне и Ван Гога, яхты и рояль, который сейчас стоит в доме модели Миранды Керр.

Хорошо, хоть «Оскар» за «Выжившего» оставили у Лео.
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