У ДиКаприо отобрали «Оскар»

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо
был вынужден отдать статуэтку «Оскар», принадлежавшую Марлону Брандо
. Артист получил золотого рыцаря в подарок от малазийского финансиста Джо Лоу, которого обвинили в крупных финансовых махинациях.
Лоу, вложившийся в картину «Волк с Уолл-стрит»
, купил статуэтку Брандо на аукционе за $600 тысяч. Поскольку против финансиста выдвинуты обвинения в хищении денег из фондов правительства Малайзии, «Оскар» и другие покупки Джо были арестованы. Среди них - картины Пабло Пикассо, Моне и Ван Гога, яхты и рояль, который сейчас стоит в доме модели Миранды Керр
.
Хорошо, хоть «Оскар» за «Выжившего»
оставили у Лео.