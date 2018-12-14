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Дженнифер Лопес решила начать все сначала

14 декабря
2018 год

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14 декабря 2018
В Нью-Йорке состоялась премьера комедии «Начни сначала» режиссера Питера Сигала. Картину зрителям представили исполнительница главной роли Дженнифер Лопес и продюсер Элейн Голдсмит-Томас.

Дженнифер Лопес решила начать все сначала
фото: Дженнифер Лопес

«Много лет назад Элейн придумала сюжет о том, как узнать свою силу и как в нее поверить, - рассказала Лопес, - почему нельзя сдаваться, как лучше с этой задачей справиться и что делать, когда в тебя не верят. Первое, что надо сказать себе: «Чужие слова не имеют значения. Я вам это докажу». Вот об этом мы и сделали фильм».

Мероприятие посетили и другие актеры фильма - Ванесса Энн Хадженс, Шарлин Йи, Мило Вентимилья, Лиа Ремини, Трит Уильямс, Дэн Букатински, Алан Айзенберг, Аннали Эшфорд, режиссер Питер Сигал и другие американские киноделы.

Дженнифер Лопес решила начать все сначала
фото: Мило Вентимилья
Дженнифер Лопес решила начать все сначала
фото: Лиа Ремини
Дженнифер Лопес решила начать все сначала
фото: Шарлин Йи
Дженнифер Лопес решила начать все сначала
фото: Алан Айзенберг
Дженнифер Лопес решила начать все сначала
фото: Питер Сигал
Дженнифер Лопес решила начать все сначала
фото: Ванесса Энн Хадженс и Остин Батлер
Дженнифер Лопес решила начать все сначала
фото: Дэн Букатински

По сюжету, когда Майя (Лопес) уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, - ведь никогда не поздно начать сначала!

«ДжейЛо начинала как танцовщица, которая стала актрисой, которая стала певицей, которая стала брендом, - поделилась Голдсмит-Томас, - ее долго не принимали в расчет и не ценили по достоинству то, что она делала. Но это ее никогда не останавливало. Она само вдохновение, без нее не было бы «Начни сначала», она тот самый человек, который всегда готов начать все сначала».

В российский прокат «Начни сначала» выходит 10 января 2019 года.
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Дженнифер Лопес решила начать все сначала фотографии
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