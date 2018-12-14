Дженнифер Лопес решила начать все сначала

«Много лет назад Элейн придумала сюжет о том, как узнать свою силу и как в нее поверить, - рассказала Лопес, - почему нельзя сдаваться, как лучше с этой задачей справиться и что делать, когда в тебя не верят. Первое, что надо сказать себе: «Чужие слова не имеют значения. Я вам это докажу». Вот об этом мы и сделали фильм».
По сюжету, когда Майя (Лопес) уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета. И не имеет значения, что у тебя за спиной, - ведь никогда не поздно начать сначала!
«ДжейЛо начинала как танцовщица, которая стала актрисой, которая стала певицей, которая стала брендом, - поделилась Голдсмит-Томас, - ее долго не принимали в расчет и не ценили по достоинству то, что она делала. Но это ее никогда не останавливало. Она само вдохновение, без нее не было бы «Начни сначала», она тот самый человек, который всегда готов начать все сначала».