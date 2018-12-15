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Хочу как Дудь: Тина Канделаки завела своё youtube-шоу и стала его первым гостем

15 декабря
2018 год

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15 декабря 2018
Марафон «Хочу как Дудь» продолжается: вслед за Бастой, Вячеславом Манучаровым, Олегом Меньшиковым, Татьяной Лазаревой и другими хорошими людьми своё youtube-шоу завела Тина Канделаки (по совместительству - бывшая непосредственная начальница Дудя).
С названием шоу Тина (и ее команда) решили поиграть в духе того же Дудя, выдав потрясающий каламбур, замешанный на фамилии: «Канделайки». И даже музыка в заставке к шоу сильно напоминает припев песни «Эба» группы Хлеб - авторов музыкального сопровождения заставки шоу «вДудь».

Хочу как Дудь: Тина Канделаки завела своё youtube-шоу и стала его первым гостем

Дудь неоднократно звал бывшую начальницу к себе в шоу, но Канделаки отказывалась, объясняя это следующим образом: «Я бы пришла даже к нему в программу, честно говоря, он меня очень много раз звал, но я честно сказала, что наше с ним интервью абсолютно обречено, потому что Юра разговаривает всегда в коннотации человека, который всегда прав, он уже все знает, он уже все ярлыки навешал». Поэтому Тина решила, что логично будет сделать пилотный выпуск про себя любимую - напротив же не будет сидеть Дудь и задавать неудобные вопросы.

«Я на телевидении 26 лет, все эти 26 лет мне предъявляют одно и то же: что я много говорю, что я все время перебиваю. Но я никого не оставляю равнодушным. Я обычно людям или не нравлюсь или нравлюсь…Поэтому, раз уж я вас всё-таки волную, или кого-то из вас я, видимо, волную - для вас канал «Канделайки». Здесь будет всё: интервью, комментарии, реплики, и вы, дорогие мои зрители, вы тоже здесь обязательно окажетесь».

«Начнем со стереотипов. Сегодня первый выпуск моего канала, поэтому было бы странно если бы я не рассказала вам о всех стереотипах, связанных со мной. С меня и начнем».

Хочу как Дудь: Тина Канделаки завела своё youtube-шоу и стала его первым гостем

Дальше следует попурри из нарезок и скриншотов, в которых всякие там разные люди что-то такое говорят про Тину. А Тина комментирует эти высказывания. Вот, например, ответ на обвинения в наигранном выпендреже, который Тина устраивает подписчикам в Инстаграме, выкладывая фотки с тренировок:

«Вы знаете, в 40 очень хочется позволить себе выглядеть так, как не все могут позволить себе выглядеть в 30. Почему я публикую в Инстаграме свои тренировки? Так я мотивирую себя и других людей. Вы своим мужьям нравитесь полненькими? Я за вас искренне рада. Ваши мужья ушли к стройненьким? Кто виноват? Конечно, я».

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Хочу как Дудь: Тина Канделаки завела своё youtube-шоу и стала его первым гостем фотографии
Хочу как Дудь: Тина Канделаки завела своё youtube-шоу и стала его первым гостем фотографии
Хочу как Дудь: Тина Канделаки завела своё youtube-шоу и стала его первым гостем фотографии
Хочу как Дудь: Тина Канделаки завела своё youtube-шоу и стала его первым гостем фотографии
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