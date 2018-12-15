«Я была бесстрашная»: Паулина Андреева об увлечении экстремальным спортом

Паулина Андреева в третий раз стала гостьей шоу «Вечерний Ургант», где рассказала о новогодних традициях, паузе в кино, подростковом увлечении экстремальным спортом и о казусах на съемках сериала «Лучше, чем люди».
Иван Ургант первым делом напомнил Паулине, что ей недавно «стукнула тридцаточка», а так же обратил внимание на брекеты на зубах актрисы.
«Лишние какие-то есть…Поправить прикус. Завязала с актерством» - пряча улыбку, рапортовала Паулина. На вопрос, как брекеты отражаются на ее работе, Паулина ответила, что «на сцене всё хорошо, потому что общий план, и ничего не видно. А вот в кино. Пока как раз это совпало с осознанной паузой в кино, и я решила закрепить эту паузу вот этим мероприятием во рту».
О новогодних традициях и больших амбициях
«Я всегда пишу желания на бумажке, всегда поджигаю их и бросаю пепел в стакан, чтобы быстро успеть выпить, пока бьют куранты. Но в прошло году у меня были большие амбиции, и поэтому я взяла такой внушительный лист бумаги, может быть, половину А4. И мелко-мелко его долго исписывала. В момент, когда уже речь, и уже сейчас будут бить куранты, вот они бьют первый раз - я поджигаю, и мой огромный кусок бумаги не догорает до конца, пепел рассыпается, и он падает на ковёр, который начинает подгорать. Так что я провела на ковре весь бой курантов».
Об экстремальном спорте
«Я была богиня на сноуборде. Я была очень крутая. Я прыгала на перила на сноуборде, переворачивала доску. Я делала grab - знаете такой элемент? Когда подпрыгиваешь с трамплина и прихватываешь доску. Кстати, это меня и подвело. Я думала, что сейчас красиво сделаю этот элемент. И сломала руку, но это мне было 15-16 лет. Мне наложили гипс, и уже на следующих выходных с гипсом я подумала, что будет еще круче, если я буду кататься с поломанной рукой. Дико рейтинги росли на горе. Я была бесстрашная. А теперь появилась ответственность за цельность конечностей. Понимаю, что если буду куролесить по горе, как раньше, и что-то сломаю, то подведу огромное количество людей. Не могу собой рисковать, стала бояться. И у меня такой теперь стиль езды - круто, но коротко».
О работе над ролью в сериале «Лучше, чем люди»
«Многие мои друзья просили им записать будильники этим голосом, которым моя героиня говорит. Или озвучить их личный навигатор. Много было просьб. Была смешная история. У меня была большая текстовая нагрузка на моем роботе и вот на этом голосе, но были дни, которые наш режиссёр называл «днями кофемолки» - когда у меня пара реплик, но в каждой сцене я присутствую и везде стою молча. И была одна сцена, она была драматичная для актёров: Кирилл Кяро и Саша Кузнецов ругались, выясняли отношения, а я стояла между ними и знала, что дубль длится три минуты. Где-то на второй минуте у меня должна была быть фраза «Регистрирую острое эмоциональное состояние». И всё, больше я ничего не говорю. Так вот я чихнула. Мы привыкли, что мы можем почесаться, еще что-то, а я не могу. Я в этом положении стоячем уже две минуты, и я чувствую как чих подбирается ко мне. И я еще и не моргаю. А глаз уже высох, линзы того гляди отвалятся…Я чихнула так, что долго потом не могли снять сцену, актёров разнесло. От смеха».