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Ольга Кабо рассказала о поздней беременности

15 декабря
2018 год

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15 декабря 2018
Ольга Кабо стала гостьей нового выпуска передачи «Секрет на миллион», где рассказала о первом браке и поздней беременности.

Ольга Кабо рассказала о поздней беременности

Роман Ольги с первым мужем Эдуардом Василишиным начался, когда Эдуард был женат. Вскоре Эдуард развелся со своей женой и съехался с Ольгой. И хотя формально они не были женаты в первые годы отношений, авторитаризм Эдуарда начал проявляться уже тогда. Эдуард был уверен, что у женщины есть определенный круг обязанностей, он просил, чтобы Ольга отказалась от профессии и посвящала ему всё свое свободное время. Актриса попробовала так жить, и у неё не получилось. Что и стало впоследствие причиной развода.

Ольга Кабо рассказала о поздней беременности

Во второй раз Кабо вышла замуж в 41 год - за бизнесмена Николая Разгуляева, который сделал ей предложение через месяц после знакомства. Ольге было 43 года, когда она узнала, что снова беременна: «Когда я взяла очередную чашку кофе и поняла, что не могу сделать глотка, то пошла к доктору, который сказал: «Поздравляю, у вас шесть недель». Приехала домой, рассказала, а Коля был не готов. Я увидела, как он встал и ушел, и я не понимала, что дальше делать».

Ольга Кабо рассказала о поздней беременности

По словам актрисы, такую реакцию со стороны мужа можно объяснить проблемами с бизнесом, который на тот момент свалились на Николая. Впрочем, позже супруг пришёл в себя и сказал, что он всё-таки счастлив. Сейчас супруги воспитывают сына Витю и души в нём не чают. Помимо Вити у Ольги также есть дочь от первого брака Татьяна.

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Ольга Кабо рассказала о поздней беременности фотографии
Ольга Кабо рассказала о поздней беременности фотографии
Ольга Кабо рассказала о поздней беременности фотографии
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