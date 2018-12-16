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Агата Муцениеце рассказала об издевательствах в школе

16 декабря
2018 год

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16 декабря 2018
В поддержку проекта Александра Ханта «Межсезонье» Агата Муцениеце рассказала историю про старую-добрую травлю и дедовщину, которая и по сей день царит в средних общеобразовательных учреждениях.

Агата Муцениеце рассказала об издевательствах в школе

«Когда я училась в школе, я достаточно странно одевалась. Была я в классе шестом. У меня было не очень много одежды, поэтому я миксовала то, что было. «Ну да ладно, кому какое дело», подумала я и одевалась, как хотела. Но были девочки из 9 класса, которые постоянно меня дразнили. Где бы я ни прошла, они мне обязательно вслед кричали что-нибудь типа «Эй, ты, красотка, как ты шикарно нарядилась!» Сначала я думала, что буду игнорировать это дело. Но, конечно, когда это происходит каждый день, в какой-то момент нервы сдают. И вот один раз я взяла и показала им средний палец. И убежала на урок. Я такая довольная была, собой гордилась. Во время урока я вышла в туалет. Выхожу из туалета, и там стоят все эти девочки. А чтобы вы знали, я перескакивала через классы, то есть я была намного меньше них. И вот меня окружили эти шесть женщин и начали говорить мне «Давай извиняйся, слышь, если ты не извинишься, тебе конец, поняла?» Они начинают меня подталкивать, угрожать. Я не сдавалась, стояла на своём, думала «Нет, я не буду, я не буду извиняться». Хотя, на самом деле, я была уже близка к тому, чтобы расплакаться и впасть в истерику. Но тут я увидела в конце коридора учительницу по истории и начала кричать «Помогите, пожалуйста!». Она поняла, что что-то не так, подошла, они сразу бросились врассыпную, убежали на другой этаж. Как ни странно, эти девочки, видимо, забили на мое существование и подумали, что я стукачка. Еще несколько раз мне кричали вслед «стукачка», но я пережила. Наверное, меня спасло то, что я привлекла взрослого человека к этой проблеме».



Режиссер Александр Хант известен своей прошлогодней работой «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Его новый фильм «Межсезонье» расскажет историю двух подростков, мальчика и девочки, которые, в знак протеста против запретов родителей, убегают из дома с оружием и отправляются в рискованное криминальное путешествие. Чтобы не впадать в зависимость от госструктур и прочих взыскательных «меценатов», Хант решил сделать по-настоящему независимое кино с помощью краудфандинговой платформы planeta.ru.

В поддержку проекта помимо Агаты Муцениеце своими подростковыми историями поделились Ирина Горбачева, Максим Виторган, Александр Яценко, Любовь Аксенова, Юлия Ауг, Денис Шведов, Чулпан Хаматова, Анатолий Белый и многие другие.









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фильмы
Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

фотографии >>
Агата Муцениеце рассказала об издевательствах в школе фотографии
Агата Муцениеце рассказала об издевательствах в школе фотографии
Агата Муцениеце рассказала об издевательствах в школе фотографии
Агата Муцениеце рассказала об издевательствах в школе фотографии
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