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«Она почти не говорит и слабо реагирует»: Дети Маргариты Тереховой собирают деньги на её лечение

17 декабря
2018 год

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17 декабря 2018
10 лет назад Маргарите Тереховой поставили диагноз «Альцгеймер», и актриса исчезла из информационного пространства. Её дочь и сын стали гостями программы «Эксклюзив» на Первом Канале и развеяли противоречивые слухи о самочувствии матери, а также попросили помощи у народа.

«Она почти не говорит и слабо реагирует»: Дети Маргариты Тереховой собирают деньги на её лечение

Дети не сразу заметили признаки заболевания, так как Маргарита Борисовна всегда была слегка рассеянная и невнимательная. Однако сейчас болезнь полностью изменила её: «10 лет назад ей поставили диагноз болезнь Альцгеймера — это когда человек может сам не понимать, кто он. Она сейчас сама не ходит, почти не говорит и слабо реагирует», — сказал сын актрисы Александр Терехов.

Актриса живет в своей двухкомнатной квартире в Москве, за ней присматривают дети, две сводные сестры и сиделка. На уход за больной актрисой требуются большие деньги (как, впрочем, на уход за кем угодно), а Маргарита Борисовна не успела оставить никаких сбережений. Поэтому её родные решили посредством передачи обратиться ко всем неравнодушным людям с просьбой о материальной помощи.

«Она почти не говорит и слабо реагирует»: Дети Маргариты Тереховой собирают деньги на её лечение

«Мама никогда не любила золото, бриллианты. Однажды ей подарили золотые часы, она отказалась от них. Для нее богатство было не на первом месте, она зарабатывала деньги, чтобы было вкусно покушать, нормально одеться, а остальное раздавала друзьям. Жили мы всегда очень просто, она была выше этого», — говорит дочь Анна.

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«Она почти не говорит и слабо реагирует»: Дети Маргариты Тереховой собирают деньги на её лечение фотографии
«Она почти не говорит и слабо реагирует»: Дети Маргариты Тереховой собирают деньги на её лечение фотографии
«Она почти не говорит и слабо реагирует»: Дети Маргариты Тереховой собирают деньги на её лечение фотографии
«Она почти не говорит и слабо реагирует»: Дети Маргариты Тереховой собирают деньги на её лечение фотографии
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