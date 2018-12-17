«Я у них заблокирован»: Гоша Куценко рассказал о затяжном конфликте с Первым каналом

Гоша Куценко — один из самых всеядных и трудолюбивых актеров России. В 2015 году вышло 9 фильмов с его участием, и ежегодно выходит не меньше двух. Однако несмотря на такую востребованность, доступ в некоторые сериалы актёру строго закрыт. В интервью для youtube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» Гоша признался, что его не берут в сериалы Первого канала из-за затяжного конфликта с руководством.
«У меня 10 лет конфликт с Первым каналом, поэтому меня не приглашают в их сериалы, что сказывается на востребованности в профессии. Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован».
Причину этого конфликта актёр не озвучил, но на вопрос Шихман «Вы нахамили Эрнсту?» ответил «что-то было подобное, да».
«Есть артисты, у которых больше сложились отношения с работодателями. Я понимаю, о каком контенте вы говорите. Этот контент часто производится все тем же Первым каналом. Я с ним не работаю 10 лет долгих. Поэтому в данном случае я нахожусь немного в оппозиции. Нас может объединить крупнобюджетное кино, поскольку в нём я тоже работаю», — заявил артист.