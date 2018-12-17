Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я у них заблокирован»: Гоша Куценко рассказал о затяжном конфликте с Первым каналом

17 декабря
2018 год

Лайфстайл >>
17 декабря 2018
Гоша Куценко — один из самых всеядных и трудолюбивых актеров России. В 2015 году вышло 9 фильмов с его участием, и ежегодно выходит не меньше двух. Однако несмотря на такую востребованность, доступ в некоторые сериалы актёру строго закрыт. В интервью для youtube-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» Гоша признался, что его не берут в сериалы Первого канала из-за затяжного конфликта с руководством.

«Я у них заблокирован»: Гоша Куценко рассказал о затяжном конфликте с Первым каналом

«У меня 10 лет конфликт с Первым каналом, поэтому меня не приглашают в их сериалы, что сказывается на востребованности в профессии. Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован».

Причину этого конфликта актёр не озвучил, но на вопрос Шихман «Вы нахамили Эрнсту?» ответил «что-то было подобное, да».

«Есть артисты, у которых больше сложились отношения с работодателями. Я понимаю, о каком контенте вы говорите. Этот контент часто производится все тем же Первым каналом. Я с ним не работаю 10 лет долгих. Поэтому в данном случае я нахожусь немного в оппозиции. Нас может объединить крупнобюджетное кино, поскольку в нём я тоже работаю», — заявил артист.

версия для печати
Ссылки по теме
Ирина Горбачева решила приостановить свою карьеру

«Меня это всё раздражало»: Екатерина Волкова об отношениях мужа и Елены Подкаминской
Поиск по меткам
интернетоткровение
персоны
Гоша КуценкоКонстантин Эрнст

фотографии >>
«Я у них заблокирован»: Гоша Куценко рассказал о затяжном конфликте с Первым каналом фотографии
«Я у них заблокирован»: Гоша Куценко рассказал о затяжном конфликте с Первым каналом фотографии
«Я у них заблокирован»: Гоша Куценко рассказал о затяжном конфликте с Первым каналом фотографии
«Я у них заблокирован»: Гоша Куценко рассказал о затяжном конфликте с Первым каналом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Исо Абдурашидов
15 декабря ушёл из жизни актёр Исо Абдурашидов.
Обид Асомов
14 декабря ушёл из жизни актёр-комик Обид Асомов.

День рождения >>

Леонид Броневой
Владис Гольк
Алексей Завьялов
Анастасия Зуева
Отар Коберидзе
Елена Ксенофонтова
Дмитрий Поднозов
Инара Слуцка
Хамза Умаров
Агнешка Вагнер
Жан-Клод Друо
Милла Йовович
Кристофер Казенов
Армин Мюллер-Шталь
Билл Пуллман
Джованни Рибизи
все родившиеся 17 декабря >>

Афиша кино >>

Воспитательница
драма
США, 2018
Клод Моне: Магия воды и света
Италия, 2018
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Россия, 2018
Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Человек, место, время и снова человек
драма
Южная Корея, 2018
Хрусталь
драма, комедия
Беларусь, Германия, Россия, США, 2018
Аквамен
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, США, 2018
Захочу и соскочу. Супергерои
боевик, комедия
Италия, 2017
Бамблби
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Гринч
детский фильм, сказка
Китай, США, 2018
Импульсо: Больше, чем фламенко
биография, музыкальный фильм
Франция, 2017
Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество
комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

«Опасный пассажир»
Ролики фильмов
«Опасный пассажир»
Когда Джеймс, водитель Uber, и его пассажирка Джессика остановились, чтобы подвезти харизматичного Бруно, они не знали, что этот спокойный вечер обернётся для них гонкой на выживание.