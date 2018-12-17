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Дочь Леонида Быкова рассказала о жестокой травле отца

17 декабря
2018 год

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17 декабря 2018
К 90-летнему юбилею Леонида Быкова Первый канал выпустил документальный фильм «Леонид Быков. Арфы нет, возьмите бубен». В съемках фильма приняла участие дочь актёра Марьяна, которая рассказала о трагичных моментах в жизни актера.

Дочь Леонида Быкова рассказала о жестокой травле отца

Её брат Олесь Быков перед армией прошел медицинское освидетельствование и был признан абсолютно здоровым: «Было шесть комиссий, которые решали, достоин ли он того, чтобы быть советским десантником, и его взяли». Его призвали в вооруженные силы СССР, однако через год службы Леся отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, о чем Леонид узнал из телефонного звонка.
«Главврач Киевский психиатрической лечебницы, замечательный человек, честный, порядочный…он сказал, чтобы папа спасал детей, что то, что делается с Лесем - это месть отцу за его сына, это способ управления им».
Этой истории предшествовала головокружительная слава Леонида Быкова, его переезд в Ленинград, а затем приглашение в Киев на студию Довженко - где Быкова откровенно игнорировали и препятствовали его работе.

Дочь Леонида Быкова рассказала о жестокой травле отца

Киевская психбольница диагноз не подтвердила, но чтобы окончательно опровергнуть его, нужно было получить заключение военных медиков, которые не спешили с назначением новой комиссии. Сложная бюрократическая система обеспечила Лесю безвыходную ситуацию - он провел несколько лет в лечебнице, и только 90-м году вырвался оттуда и уехал заграницу. В Австрии с него сняли диагноз. На данный момент Лесь Быков живет в Канаде, воспитывает 4 детей и отказывает общаться с журналистами. Марьяна Быкова до сих пор не понимает, кому и за что понадобилось издеваться над отцом и уродовать жизнь брата.
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Дочь Леонида Быкова рассказала о жестокой травле отца фотографии
Дочь Леонида Быкова рассказала о жестокой травле отца фотографии
Дочь Леонида Быкова рассказала о жестокой травле отца фотографии
Дочь Леонида Быкова рассказала о жестокой травле отца фотографии
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