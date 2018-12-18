Сергей Бурунов испортил песню «Музыка нас связала»

В ролике Бурунов попадает в непростую ситуацию – сотрудники ДПС отказываются отдавать документы актера, пока он не исполнит песню из трейлера «Полицейского с рублевки. Новогодний беспредел». Дело дошло до Кремля.
Солистка группы «Мираж», шокированная исполнением своего хита, запустила караоке-челлендж. Она решила разыграть 20 билетов на фильм «Полицейского с рублевки. Новогодний беспредел» среди тех, кто выложит видео на страницу в Одноклассниках. Участникам нужно спеть хуже, нелепее и смешнее, чем Бурунов.