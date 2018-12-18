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Сергей Бурунов испортил песню «Музыка нас связала»

18 декабря
2018 год

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18 декабря 2018
В преддверии премьеры фильма «Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел» Сергей Бурунов выпустил комичный клип на хит 80-х «Музыка нас связала». Помог актеру испортить песню рэпер Кравц, а солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина запустила #БурунокеЧеллендж.

Сергей Бурунов испортил песню «Музыка нас связала»

В ролике Бурунов попадает в непростую ситуацию – сотрудники ДПС отказываются отдавать документы актера, пока он не исполнит песню из трейлера «Полицейского с рублевки. Новогодний беспредел». Дело дошло до Кремля.

Солистка группы «Мираж», шокированная исполнением своего хита, запустила караоке-челлендж. Она решила разыграть 20 билетов на фильм «Полицейского с рублевки. Новогодний беспредел» среди тех, кто выложит видео на страницу в Одноклассниках. Участникам нужно спеть хуже, нелепее и смешнее, чем Бурунов.

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Сергей Бурунов испортил песню «Музыка нас связала» фотографии
Сергей Бурунов испортил песню «Музыка нас связала» фотографии
Сергей Бурунов испортил песню «Музыка нас связала» фотографии
Сергей Бурунов испортил песню «Музыка нас связала» фотографии
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