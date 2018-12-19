Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев перестали скрывать свой роман

На днях звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев
и актриса Татьяна Арнтгольц
появились вместе на московской премьере фильма «Ёлки Последние»
, где актер сыграл ключевую роль. Это первый случай, когда они появились на светском мероприятии в качестве пары, однако актеры не стали скрываться от папарацци.
Согласно слухам, Богатырев и Арнтгольц вместе уже год, но они старательно скрывали свои отношения. Роман между актерами завязался на съемках сериала «Наживка для ангела»
. Кстати, недавно Марк намекнул в соцсети, что у него есть возлюбленная, выложив фотографию девушки. В ней подписчики без труда узнали Татьяну Арнтгольц. Ранее Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым
, которому родила дочь Машу. После развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Марк Богатырев, в свою очередь, женат еще не был.