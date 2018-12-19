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Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев перестали скрывать свой роман

19 декабря
2018 год

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19 декабря 2018
На днях звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев и актриса Татьяна Арнтгольц появились вместе на московской премьере фильма «Ёлки Последние», где актер сыграл ключевую роль. Это первый случай, когда они появились на светском мероприятии в качестве пары, однако актеры не стали скрываться от папарацци.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев перестали скрывать свой роман

Согласно слухам, Богатырев и Арнтгольц вместе уже год, но они старательно скрывали свои отношения. Роман между актерами завязался на съемках сериала «Наживка для ангела». Кстати, недавно Марк намекнул в соцсети, что у него есть возлюбленная, выложив фотографию девушки. В ней подписчики без труда узнали Татьяну Арнтгольц. Ранее Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым, которому родила дочь Машу. После развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Марк Богатырев, в свою очередь, женат еще не был.
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фильмы
Ёлки последниеКухня (все сезоны)Наживка для ангела

фотографии >>
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев перестали скрывать свой роман фотографии
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев перестали скрывать свой роман фотографии
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев перестали скрывать свой роман фотографии
Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев перестали скрывать свой роман фотографии
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