Квентин Тарантино спугнул воров в собственном доме

По данным американских СМИ, на днях кинорежиссеру Квентину Тарантино
пришлось противостоять грабителям, которые пробрались в его дом.
Режиссер, который совсем недавно впервые женился
, наслаждался медовым месяцем со своей возлюбленной, как вдруг в его особняк в Лос-Анджелесе проникли злоумышленники. Как пишут СМИ, они пробрались через заднее окно. Грабители не ожидали, что застанут хозяина дома, и Тарантино вовремя спугнул их. Но некоторые источники утверждают, что преступники все-таки успели прихватить с собой некоторые драгоценности.
Полиция Лос-Анджелеса уже проводит расследование по этому делу и собирается просмотреть записи с камер наблюдения на Вудроу Виллсон Драйв.