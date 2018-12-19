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Квентин Тарантино спугнул воров в собственном доме

19 декабря
2018 год

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19 декабря 2018
По данным американских СМИ, на днях кинорежиссеру Квентину Тарантино пришлось противостоять грабителям, которые пробрались в его дом.

Квентин Тарантино спугнул воров в собственном доме

Режиссер, который совсем недавно впервые женился, наслаждался медовым месяцем со своей возлюбленной, как вдруг в его особняк в Лос-Анджелесе проникли злоумышленники. Как пишут СМИ, они пробрались через заднее окно. Грабители не ожидали, что застанут хозяина дома, и Тарантино вовремя спугнул их. Но некоторые источники утверждают, что преступники все-таки успели прихватить с собой некоторые драгоценности.

Полиция Лос-Анджелеса уже проводит расследование по этому делу и собирается просмотреть записи с камер наблюдения на Вудроу Виллсон Драйв.
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Квентин Тарантино

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Квентин Тарантино спугнул воров в собственном доме фотографии
Квентин Тарантино спугнул воров в собственном доме фотографии
Квентин Тарантино спугнул воров в собственном доме фотографии
Квентин Тарантино спугнул воров в собственном доме фотографии
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