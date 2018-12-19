Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова

На днях в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сиквела популярнейшей комедии «Бабушка легкого поведения»
. В фильме, получившем название «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители»
, Саша Рубинштейн объединяется с ОПГ (объединенная пенсионная группировка), чтобы внести разнообразие в жизнь обнаглевшего олигарха по фамилии Бородин.
Во второй части к основному составу присоединились Дмитрий Нагиев
, Михаил Галустян
, Настя Ивлеева
и Роман Курцын
.
Фильм гостям представили режиссер Марюс Вайсберг
и исполнитель главной роли Александр Ревва
. Среди первых зрителей фильма были замечены Филипп Бедросович
, Наталья Андрейченко
, Наталья Рудова
, Мария Кожевникова
, Федор Бондарчук
, Алексей Чадов
, Никита Тарасов
, Гарик Харламов
и многие-многие другие.
фото: Роман Курцын
фото: Александр Ревва
фото: Виталий Гогунский
фото: Никита Тарасов со спутницей
фото: Мария Кожевникова
фото: Эвелина Блёданс
фото: Игорь Жижикин и Алексей Чадов
фото: Наталья Ионова
фото: Ани Лорак и Филипп Киркоров
фото: Михаил Галустян
фото: Павел Деревянко
фото: Наталья Рудова
фото: Наталья Андрейченко
«Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» фото: Юлия Савичева
в прокате с 24 января 2019 года.