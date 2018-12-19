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Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова

19 декабря
2018 год

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19 декабря 2018
На днях в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сиквела популярнейшей комедии «Бабушка легкого поведения». В фильме, получившем название «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители», Саша Рубинштейн объединяется с ОПГ (объединенная пенсионная группировка), чтобы внести разнообразие в жизнь обнаглевшего олигарха по фамилии Бородин.
Во второй части к основному составу присоединились Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Настя Ивлеева и Роман Курцын.

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова

Фильм гостям представили режиссер Марюс Вайсберг и исполнитель главной роли Александр Ревва. Среди первых зрителей фильма были замечены Филипп Бедросович, Наталья Андрейченко, Наталья Рудова, Мария Кожевникова, Федор Бондарчук, Алексей Чадов, Никита Тарасов, Гарик Харламов и многие-многие другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Роман Курцын

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Александр Ревва

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Виталий Гогунский

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Никита Тарасов со спутницей

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Эвелина Блёданс

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Игорь Жижикин и Алексей Чадов

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Наталья Ионова

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Ани Лорак и Филипп Киркоров

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Михаил Галустян

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Павел Деревянко

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Наталья Рудова

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Наталья Андрейченко

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова
фото: Юлия Савичева

«Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» в прокате с 24 января 2019 года.

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Бабушка лёгкого поведенияБабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители

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