ревью

«Мурка»: Получит ли Маруся Климова пулю в спину?

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»

Блеск и нищета красных дорожек: Наталья Рудова, Наталья Андрейченко и Мария Кожевникова

Правда, пока только на российском онлайн-сервисе Амедиатека.

Феликс Моати знакомит Летицию Дош с миром животных и людей

Молодой пастух решает поработать в городе, но попадает в руки аферистов.

16 кино- и телекритиков подвели итоги года

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Между Лозницей и Бандерасом: что нового в украинском кино?

Знакомая картина: фестивальное кино хвалят критики, а зрители выбирают жанровое (но не патриотическое)