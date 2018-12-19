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«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»

19 декабря
2018 год

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19 декабря 2018
17 декабря в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера финальной части новогоднего альманаха «Ёлки».«Ёлки Последние» зрителям представили продюсер Тимур Бекмамбетов и неизменные актеры франшизы – Иван Ургант и Сергей Светлаков.

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»

Поддержать коллег и всплакнуть по «Ёлкам» пришли Филипп Киркоров, Алла Михеева, Гоша Куценко, Мария Кожевникова, Владимир Меньшов и другие.

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Александр Котт и Анна Цуканова-Котт

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Александр Домогаров-младший и Александр Головин

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Тимур Бекмамбетов

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Вера Брежнева

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Вера Брежнева

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Владимир Меньшов

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Наталья Бочкарёва со спутником

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Мария Кожевникова

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Камиль Ларин с супругой Екатериной

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Гоша Куценко

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Филипп Киркоров

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Филипп Киркоров

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Антон Богданов

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Алла Михеева

После премьеры актеры альманаха-долгожителя поделились воспоминаниями и чувствами. «Для меня «Ёлки» – это возможность поработать с животными, которых не существовало в природе, выбросить из самолёта своих товарищей и сделать прочие чудеса, за которые мы обязаны братьям Люмьер и кинематографу в целом. Ну а главное за все эти годы я умудрился не потерять… друга. Слава богу, не рассорились, не расстались, а полюбили друг друга ещё больше – это я про Серёгу Светлакова» - признался Иван Ургант.

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Иван Ургант

Сергей Светлаков был бы рад продолжить традицию, но не готов заниматься этим без зрителей: «Моё девятилетнее рабство закончилось, Тимур Бекмамбетов вернул мне паспорт, и Добби, наконец-то, свободен. А если серьёзно, проект закончился, и мы с Ваней вдруг поняли, что больше не будем в тридцатиградусную жару бегать в тёплых пуховиках. Мы, конечно, можем продолжить традицию, но, к сожалению, это не увидят миллионы людей, как раньше».

«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»
фото: Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботарёвой

«Ёлки Последние» в прокате с 27 декабря.

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