Наталья Бочкарева выпустила свою первую песню

Актриса Наталья Бочкарева
, известная по роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе»
, недавно решила попробовать себя в роли певицы. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме
на прошлой неделе. А уже сегодня вышел первый авторский сингл актрисы.
Анонсируя свое творение, Бочкарева призналась, что прошла через многое, пока создавался этот сингл.
«Ну что ж, друзья, спешу сообщить вам важную новость! Ровно через 10 дней вы услышите мою первую, очень личную, и такую, абсолютно мне соответствующую, песню, которая просто обязана стать настоящим гимном всех сильных и самодостаточных женщин! Если вы хоть раз в жизни пережили расставание и ушли с гордо поднятой головой, вы меня обязательно поймёте. Я очень долго к этому шла, бросала и снова возвращалась, делала много ошибок, ведь так сильно хотела, чтобы все было идеально! «Убирайся» - просто запомните это слово. Обещаю, вы будете очень удивлены и, надеюсь, порадуетесь за меня!»
, - написала Наталья.
На днях состоялась премьера песни под названием «Убирайся» и Бочкарева снова поделилась эмоциями со своими подписчиками в Инстаграме
. По словам актрисы, она рада делиться своим «детищем» и чувствует себя по-настоящему счастливой.
«Когда буквально несколько часов назад, ещё в 12 ночи, моя первая, такая важная, песня появилась в сети на разных музыкальных платформах, скажу честно, я открыла бутылку шампанского и сразу же написала своему менеджеру, чтобы выплеснуть эмоции! И пусть это была ночь, никто ещё даже не додумался найти песню и скачать, моему волнению не было предела! Сейчас я счастлива, как никогда, и, наконец, полностью готова поделиться с вами, дорогие мои, своим первым «детищем». Очень надеюсь, что не разочарую»
.