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Юлия Барановская показала подросших детей

19 декабря
2018 год

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19 декабря 2018
13 декабря в российский прокат вышел ретро-приквел «Трансформеров» - «Бамблби». Гостей премьеры в столичном кинотеатре «Каро 17 Sky» ожидал не только заглавный герой собственной персоной, но и различные увеселения из арсенала дома детского творчества.

Юлия Барановская показала подросших детей

В числе первых зрителей фильма оказались Юлия Барановская с детьми, Ангелина Стречина, Александра Ревенко, Анфиса Чехова с сыном, Наталья Лесниковская, Анастасия Меськова и другие.

Юлия Барановская показала подросших детей
фото: Александра Ревенко

Юлия Барановская показала подросших детей
фото: Юлия Барановская

Юлия Барановская показала подросших детей
фото: Наталья Лесниковская

Юлия Барановская показала подросших детей
фото: Анфиса Чехова

Юлия Барановская показала подросших детей
фото: Анастасия Меськова с сыном

Юлия Барановская показала подросших детей
фото: Ангелина Стречина

Юлия Барановская показала подросших детей
фото: Алика Смехова
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