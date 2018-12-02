«Я не готова»: Марго Робби о материнстве

28-летняя Марго Робби
украсила обложку нового номера журнала Porter и дала изданию большое интервью, в котором рассказала о своем замужестве и неготовности к детям.
Почти два года назад актриса тайно вышла замуж на Тома Акерли, с которым познакомилась в 2014 году во время работы над фильмом «Французская сюита» (Акерли работал помощником режиссера). С тех пор Марго с мужем переехали в Лос-Анджелес, где основали продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment.
В интервью Марго призналась, что «быть замужем — это сплошное веселье. Мне нравится выполнять обязанности жены. Но мне хотелось бы стать еще лучше».
Актрисе нравится вести бизнес с мужем, но рожать детей она пока не готова.
«Три дня назад мой муж остановился у приюта для собак на обратном пути из аэропорта, так у нас появился щенок питбуля. У нас уже есть собака, которой два года. Она все еще ведет себя как щенок. За последние три дня я вообще из-за них не спала. Я говорю мужу, что не могу справиться с двумя щенками, не говоря уже о детях! Если говорить о том, как я вижу свое будущее через 30 лет, то, конечно, я вижу в нем, как мы отмечаем Рождество большой семьей с множеством детей. Но сейчас я на 100 процентов не готова».