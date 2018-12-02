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Анджелина Джоли и Брэд Питт зарыли топор войны

2 декабря
2018 год

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2 декабря 2018
Целую вечность тянулся бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, превратившихся за последние полтора года из звезд кино в надоевших персонажей скандальной хроники. И вот, наконец-то, спустя десятки спекулятивных новостей и свидетельств «инсайдеров» о том, как Анджелина пытается дискредитировать образ бывшего мужа в надежде выиграть дело об опеке над их шестерыми детьми, актеры «внезапно» подписали злосчастное соглашение.

Анджелина Джоли и Брэд Питт зарыли топор войны

С официальным заявлением выступила адвокат актрисы Саманта Дэджин. Согласно ее заявлению, договоренность о соглашении об опеке была достигнула две недели назад, а на днях оно было подписано обеими сторонами и судьей.
Договоренность основана на рекомендациях эксперта по опеке над детьми, поэтому теперь необходимость судебного разбирательства отпадает. Детали соглашения, как и сообщалось ранее, не разглашаются в целях защиты интересов детей. Напомним, что Джоли настаивала на единоличной опеке, а Питт хотел совместного опекунства. И новость о соглашении появилась за несколько дней до предполагаемого судебного процесса, который должен был начаться во вторник. Видимо, ни Джоли, ни Питт не захотели проходить через судебные разбирательства.
Тут же подоспели слухи от «инсайдеров», согласно которым Анджелина все-таки уступила бывшему супругу и перестала настаивать на единоличной опеке.
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детиразвод/расставаниесуд
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Анджелина ДжолиБрэд Питт

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Анджелина Джоли и Брэд Питт зарыли топор войны фотографии
Анджелина Джоли и Брэд Питт зарыли топор войны фотографии
Анджелина Джоли и Брэд Питт зарыли топор войны фотографии
Анджелина Джоли и Брэд Питт зарыли топор войны фотографии
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