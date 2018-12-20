«Девятилетнее рабство закончилось»: Иван Ургант и Сергей Светлаков попрощались с «Ёлками»

фото: Александр Домогаров-младший и Александр Головин
фото: Тимур Бекмамбетов
фото: Вера Брежнева
фото: Вера Брежнева
фото: Владимир Меньшов
фото: Наталья Бочкарёва со спутником
фото: Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц
фото: Мария Кожевникова
фото: Камиль Ларин с супругой Екатериной
фото: Гоша Куценко
фото: Филипп Киркоров
фото: Филипп Киркоров
фото: Антон Богданов
фото: Алла Михеева
После премьеры актеры альманаха-долгожителя поделились воспоминаниями и чувствами. «Для меня «Ёлки» – это возможность поработать с животными, которых не существовало в природе, выбросить из самолёта своих товарищей и сделать прочие чудеса, за которые мы обязаны братьям Люмьер и кинематографу в целом. Ну а главное за все эти годы я умудрился не потерять… друга. Слава богу, не рассорились, не расстались, а полюбили друг друга ещё больше – это я про Серёгу Светлакова» - признался Иван Ургант.
фото: Иван Ургант
Сергей Светлаков был бы рад продолжить традицию, но не готов заниматься этим без зрителей: «Моё девятилетнее рабство закончилось, Тимур Бекмамбетов вернул мне паспорт, и Добби, наконец-то, свободен. А если серьёзно, проект закончился, и мы с Ваней вдруг поняли, что больше не будем в тридцатиградусную жару бегать в тёплых пуховиках. Мы, конечно, можем продолжить традицию, но, к сожалению, это не увидят миллионы людей, как раньше».
фото: Сергей Светлаков с супругой Антониной Чеботарёвой