«Ошибаться - это так по‑человечески»: Сергей Безруков об уходе из семьи

Не так давно актер и музыкант Сергей Безруков
отметил свое 45-летие и дал интервью журналу Cosmopolitan, где рассказал о счастье, любви и музыке.
В самом начале интервью актер признался, что абсолютно счастлив и на данный момент имеет все, что хотел. Но, чтобы этого добиться, было приложено немало усилий. Сергей рассказал, как ему было сложно взять и уйти из семьи к своей возлюбленной Анне Матисон
.
«Иногда наступает момент, когда ты понимаешь: пришло время двигаться вперед. Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине - чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться - это так по‑человечески. Не надо этого бояться. Ты не сможешь обрести счастье, не наломав дров. Тех, кто прожил с одним человеком всю жизнь, единицы! Нет никаких правил. Никто тебе не скажет, как надо, у каждого свой путь. Я слушал интуицию и сердце. Верю в то, что своего человека можно только почувствовать, нужно довериться чутью»
, - поделился актер.
Безруков отметил, что не считает свой возраст приговором. Актер готов удивлять зрителей новыми работами, и в этом ему помогает жена.
«Важно не терять азарт в жизни. У меня нет ощущения, что я устал. Черпаю силы в семье. Рад, что в свои 45 лет еще способен удивлять себя и поклонников. Аня помогает мне открывать новые грани самого себя. Вот в ее картине «После тебя» я предстал танцором, в «Заповеднике» — рокером…»
, - рассказал Сергей.
Не так давно Сергей попробовал себя в роли музыканта, создал свою рок-группу «Крестный отец»
, выпустил сольный альбом
и даже собрал «Крокус Сити Холл». В интервью актер заявил, что категорически не согласен с высказыванием, что рок давно умер.
«Рок сейчас актуален как никогда. Наступили сложные времена. Казалось бы, с развитием технологией человек должен меняться, но этого не происходит, и это страшно»
.
После выхода первого клипа «Не про нас» поклонники увидели в образе Безрукова героя из «Бригады»
Сашу Белого. Но в интервью Сергей в очередной раз отметил, что это не так.
«Ну любят люди «Бригаду». Стоит мне зачесать волосы назад и надеть что-то кожаное - тут же становлюсь Белым! Даже название нашей группы «Крестный папа» ассоциируется с трилогией Фрэнсиса Форда Копполы. А на самом деле? Меня так называют. Мои артисты в Губернском театре называют меня Губернским папой. А сюжет нашего клипа отсылает к пушкинской дуэли»
, - поделился актер.